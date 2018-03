Unos candidatos presidenciales de México son buenos, otros no: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "algunos candidatos son buenos, otros no", en referencia al proceso electoral en México.

Durante su visita a los prototipos del muro fronterizo, en San Diego, California, el mandatario estadounidense aseguró tener "gran relación" con el presidente Enrique Peña Nieto; a pesar de la cancelación de dos encuentros tentativos.

"La cooperación con México es otro elemento crucial para la seguridad fronteriza. DHS se coordina con las autoridades mexicanas y tenemos que construir con base en esa cooperación. Ambos países comprendemos la necesidad de enfrentar el flujo ilegal de armas, drogas, gente y dinero", aseguró Trump.

Posteriormente, fuera de discurso, hizo referencia a los desacuerdos que ambos han tenido: "Enrique es un tipo maravilloso. Estamos intentado que las cosas salgan bien, no sé qué va a pa1sar. Es un buen negociador. Ama a la gente de México y trabaja muy duro. Ya veremos qué pasa. Obviamente hemos tenido un par de desacuerdos. Ya veremos el siguiente mes si se resuelve o no en esta administración. Me refiero a su administración. Viene una elección y he escuchado que hay algunos candidatos que son buenos y otros que no lo son. En cualquier escenario lidiaremos con eso".

El muro que separa a Peña Nieto de Trump

La relación entre Trump y Peña Nieto ha sido complicada desde la campaña electoral de 2016, y el mandatario mexicano ha cancelado ya dos visitas previstas a Washington debido a la insistencia del líder estadounidense en que México pagará por el muro que él quiere construir en la frontera común.

El último de esos roces tuvo lugar el pasado 20 de febrero, cuando los presidentes mantuvieron una tensa llamada telefónica en la que, según Trump, Peña Nieto le pidió "declarar que México no pagará por el muro".

"Le dije: '¿Estás loco? No voy a declarar eso"", aseguró Trump el pasado sábado, durante un mitin en Pensilvania.

El canciller mexicano, Luis Videgaray, replicó en un tuit el domingo que, en la llamada, Peña Nieto insistió en que México "nunca" pagará, "de ninguna manera, por un muro en la frontera".

Estados Unidos y México también están inmersos, junto a Canadá, en una complicada renegociación del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y el Gobierno de Trump ha lamentado los escasos avances en ese área después de siete rondas de negociaciones.

