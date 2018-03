Donald Trump inspecciona los prototipos del muro fronterizo con México

El presidente de Estados Unidos visitó este martes los prototipos del muro que se planea construir en la frontera con México. Durante su primera visita a Otay, San Diego, California, el mandatario se reunió con oficiales de la Patrulla Fronteriza y recorrió cada una de las propuestas construidas a metros de la línea fronteriza.

Además, horas antes de su viaje, citó un estudio de un centro de pensamiento ultraconservador que afirma que el muro que planea construir en la frontera con México se pagará "por sí solo" mediante la reducción de las tasas de criminalidad y de los niveles de inmigración.

Esta es la primera visita de Trump a California desde que llegó al poder hace más de un año.

Trump se refirió a ese estudio en un comentario por Twitter mientras viajaba por primera vez a la frontera con México, una visita destinada a evaluar los prototipos de su polémico muro.

"De acuerdo con el Centro de Estudios de Inmigración, los 18 mil millones de dólares para el muro se pagarán por sí mismos mediante la reducción de la importación de crimen, drogas e inmigrantes ilegales que suelen aprovecharse de los subsidios de desempleo", escribió Trump.

“According to the Center for Immigration Studies, the $18 billion wall will pay for itself by curbing the importation of crime, drugs and illegal immigrants who tend to go on the federal dole…” https://t.co/NdLC6jZwWE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018