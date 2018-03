Por esta razón no transmitirán Dragon Ball en el Zócalo

El Gobierno de la Ciudad de México intentó transmitir de manera masiva en el Zócalo, el próximo 17 de marzo, el capítulo 130 de Dragon Ball Super, sin embargo, el estudio de animación Toei, lo impidió.

Así lo afirmó este martes el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien apuntó que en caso de que el estudio cambie de opinión, se podría intentar la transmisión masiva.

La productora Toei Animation Inc., manifestó a través de un comunicado que no autoriza “estas exhibiciones públicas, no apoyamos ni patrocinamos ninguno de estos eventos”.

“Ellos aclaran que la transmisión de este programa es exclusiva de tres empresas que tienen los derechos específicos y son los únicos que pueden trasmitir esto”, explicó Mancera.

Y abundó: “se ha buscado tener algún contacto, pero la verdad es que no hay autorización para hacer una transmisión pública de esto, sin embargo queremos dejar constancia que se intentó”.

Señaló que de haber un “contacto en los últimos minutos veríamos qué se puede hacer”.

El 17 de marzo el capítulo 130 será sobre la batalla final entre Goku y Jiren, sin embargo, el final de la serie será le próximo 25 de marzo.