INE analiza 16 posibles empresas fantasma al servicio de partidos

Lizandro Núñez, director de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), informó que mantiene en análisis al menos 16 empresas con probable operación fantasma.

Explicó que la próxima semana concluirá el análisis que mantiene al registro de proveedores que ofrecen productos o servicios a partidos políticos.

Aunque adelantó que no puede revelar nombres por el propio proceso de análisis, detalló que éste consiste en revisar los montos facturados y si hubo o no materialidad en las operaciones.

En todos los casos precisó que dará derecho de audiencia a las empresas involucradas en irregularidades.

Núñez precisó que sólo 50% de las firmas proveedoras y con registro ante el INE refrendaron su registro, en tanto que el resto fueron eliminadas.

Irregularidades en candidatos

Al término de su presentación en el Taller electoral a medios explicó que en la revisión a ingresos y gastos de candidatos partidistas e independientes, la UTF ha detectado gastos no reportados.

“Se ha detectado gastos no reportados a través de los barridos que hacemos de espectaculares, bardas y de algunas páginas de internet. Esto se detecta de manera común, gasto no reportado u operaciones que no se registran dentro del plazo que tienen los sujetos para incorporarlas al sistema”, dijo.

El reporte detallado se dará a conocer en cuanto la unidad concluya con la revisión a todos los inscritos en el proceso electoral del 1 de julio.