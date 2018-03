Muere Stephen Hawking a los 76 años

El físico británico Stephen Hawking falleció este martes en Cambridge a la edad de 76 años, informó el portavoz de la familia.

Hawking se convirtió en una de las personalidades más importantes en el mundo de la ciencia gracias a sus teorías en torno a los agujeros negros y la vida extraterrestre, entre muchas otras.

El también cosmólogo fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica a los 21 años, y aunque muchos de los pacientes con esta enfermedad tienen una esperanza de vida de unos cinco años, Hawking vivió décadas.

A partir de su diagnóstico, el cual le daba dos años de vida, el científico utilizó una silla de ruedas para moverse y un sistema informático para comunicarse, gracias al cual se mantuvo activo dentro del gremio científico.

Además de ser la inspiración de la película "The Theory of Everything" en la que el actor Eddie Redmayne encarnó su juventud, el físico participó como actor en series como The Big Bang Theory, en las que su nombre era constantemente mencionado como una inspiración científica; en Los Simpsons y Futurama.

El científico contaba con 12 doctorados honoríficos, además de decenas de premios al rededor del mundo.