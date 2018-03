El resbalón de Tatiana Clouthier en Twitter

Tatiana Clouthier, coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, publicó un tuit con muchas faltas de ortografía, razón por la cual fue criticada por usuarios.

“Ayer llegue de Washington y me sobraron 58 dólares, mismos que hoy quizé cambiar a pesos en León y no pude por no haber formato de “Políticamen Expuesta”. Me pregunte si así rastrean el lavado de verdad”, indicó Clouthier.

En la publicación vemos las palabras “llegué” y “pregunté” sin acento, así como “quise” con la letra “z” y con tilde.

Por esto, usuarios de Twitter criticaron la ortografía de Clouthier, quien inmediatamente explicó que cometió los errores debido a que su molestia la “nubló”.

mi molestia me nubló — Tatiana Clouthier (@tatclouthier) March 13, 2018

Muy mala ortografía 🙄 — Rocío González L (@rociogl36) March 13, 2018

Uy que caray con esa ortografía, por eso a favor del “no al reforma educativa”. — Jorge Bolaños (@JorgeBolanios) March 13, 2018

Este lunes, Tatiana Clouthier participó en el Seminario Estrategias Electorales en la George Washington University, en Estados Unidos, en donde fue cuestionada por los nombramientos de Cuauhtémoc Blanco y del líder minero, Napoleón Gómez Urrutia.

