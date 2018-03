PGR no ejercerá acción penal contra César Duarte

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que no ejercerá acción penal contra el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, y el ex secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal.

La Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF) de la dependencia determinó que no existen indicios probatorios en su contra, ya que durante las investigaciones no encontró elementos que acrediten que el ex mandatario adquirió 15% de las acciones del Banco Progreso Chihuahua, por un monto de 65 millones de pesos.

“Esta Representación Social propone la consulta del no ejercicio de la acción penal, conforme a los fundamentos y argumentos legales hechos valer en los apartados que anteceden por los delitos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita; delito bancario y defraudación fiscal”, precisó la PGR por medio de un comunicado.

En septiembre de 2014, el líder de Unión Ciudadana, Jaime García Chávez, presentó una denuncia penal contra César Duarte y Jaime Herrera, por el presunto desvío de recursos al Banco Unión Progreso.

El ex gobernador aún enfrenta otras dos indagatorias en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade); uno de los expedientes continúa en proceso, mientras que en el otro ya se libró una orden de aprehensión contra Duarte por peculado electoral de 14 millones 609 mil 583 pesos, montó que presuntamente fue desviado al PRI durante las elecciones de 2015.

