Falsa alarma, reporte de sujeto armado en universidad de Chicago

La policía de Evanston implementó un operativo luego de recibir el reporte de un hombre armado en las inmediaciones de la Northwestern University, ubicada a 12 millas de la ciudad de Chicago, Illinoise.

Sin embargo, la alerta resultó ser falsa, pues luego de que autoridades atendieron el reporte, éstas determinaron que todo fue un engaño, por lo que ahora investigan de dónde surgió el informe.

"Todo despejado. La policía ha determinado que el informe de un hombre armado en Engelhart Hall era un engaño. Fue hecho en una llamada al Departamento de policía de Evanston. No existe peligro para la comunidad. La policía está investigando el informe falso", indicó la universidad por medio de su cuenta de Twitter.

ALL CLEAR. Police have determined that the report of a man with a gun in Engelhart Hall was a hoax. It was made in a call to the Evanston Police Department. No danger to the community exists. Police are investigating the false report.

— Northwestern (@NorthwesternU) March 14, 2018