Ssa no descarta más casos de sarampión

Pablo Kuri, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud (Ssa) informó que la situación de casos de sarampión en la Ciudad de México se encuentra controlada, aunque no descartó que se puedan ubicar a más personas enfermas.

“Nosotros tenemos lo que se llama cerco epidemiológico, mismo que hicimos alrededor de la escuela y de donde viven las otras personas, visitamos 50 manzanas y hasta ahorita no hay casos sospechosos, sin embargo, hasta el 31 de marzo es la fecha critica para dar el alta sanitaria de esta cadena de transmisión”, indicó en entrevista a Publimetro.

Aunque no descartó que puedan existir otros casos, pidió a la población no caer en alarma, pues ya en 2004 se tuvo registrada una cadena de transmisión más larga que desencadenó en 64 casos y se pudo controlar, "el mensaje a la población es que estén tranquilos, que no es la primera vez que ocurre, de 2000 a la fecha ha habido 183 casos como estos, en distintos años y nunca se ha generalizado debido a que tenemos altas coberturas de vacunación”.

Señaló que el caso actual se dio porque el niño, que resultó ser el primer infectado, estaba apenas por vacunarse y "es un caso que llamamos programáticamente no prevenible”

Recordó que en la ciudad de México se tiene 97% de cobertura de vacunación en niños de un año y de 89.96% en niños de seis años.

La alerta

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) informó que se detectaron tres casos de sarampión asociados a importación, es decir, los afectados fueron contagiados por una persona infectada que vino de fuera del país.

Se trata de una mujer de 39 años de edad de origen italiano, su hijo de un año de edad, ambos residentes de la delegación Benito Juárez, así como una mujer de 48 años, encargada de cuidar al menor, esta última con domicilio en Tlalpan, quienes se encuentran asintomáticos.

A alerta entre la población se da porque el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus que se caracteriza por causar fiebre, tos, secreción nasal, ojos rojos y erupción cutánea, la cual no cuenta con un tratamiento específico, el manejo es únicamente sintomático.

VIDEO RECOMENDADO EN PUBLIMETRO TV