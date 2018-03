Acer trae mucha innovación a México este año

Germano Couy es brasileño, y tras el exitoso modelo que implantó para la marca Acer en su país, asumió la dirección de las empresa, pero ahora para Latinoamérica, incluyendo a México. En los casi tres años que se desempeñó como director de Acer en Brasil logró cambiarle el rostro a una empresa que era sinónimo de computadoras de bajo costo. ¿Cómo? “Abrimos segmentos diferentes para negocios y cambiamos los diseños de los productos porque la mayoría era de color negro y muy orientados a precios con poco diseño”, explica en uno de los salones de The Westin, en Santa Fe, donde montaron un showroom con sus mayores primicias para el mercado mexicano.

Germano, la cabeza de Acer, habló con Publimetro para comentar los desafíos de su empresa en tierras mexicanas, mostró el énfasis de Acer en el sector de gaming y confesó ser un experimentado jugador de títulos como Rainbow Six y Counter Strike, los que disfruta junto a su hijo.

¿Cómo es la estrategia que funcionó de manera tan exitosa en Brasil?

— Lo principal fue mejorar la calidad de los productos, lo que ha crecido mucho en los últimos tres años. Hicimos un cambio con el tema del diseño, ahora tenemos pantallas más finas y equipos más ligeros con un sistema de cooling muy avanzado.

Creamos una gama de productos más altos y ahora ofrecemos algo diferente para el consumidor y eso va de la mano con habernos involucrado bastante con la comunidad gamer. Gracias a eso la marca ha crecido y el consumidor de hoy se fija en la marca cuando va a comprar una computadora en el segmento de gaming.



¿Cuál es tu análisis del mercado mexicano?

— Me gusta mucho la oportunidad de trabajar en México porque las barreras económicas no son tan grandes como en otros países, como Brasil, lo que hacía más difícil traer las últimas tecnologías. Otra ventaja es que el mercado de gaming apenas está empezando y lo otro que tenemos a favor es que México por mucho tiempo estuvo orientado al precio pero hoy esa percepción es diferente porque las computadoras compiten con los smartphones y las tablets entonces una persona cuando va a buscar una computadora va a tener que buscar un diseño bueno y un look and feel superior.



¿Cuál será la prioridad de Acer en México?

— Para este año uno de los segmentos principales para nosotros va a ser el gaming, es donde vamos a poner más energía y también vamos a presentar más innovación.

¿Cómo piensa Acer atraer al consumidor mexicano?

— La necesidad de cambiar la computadora podrá llevarlos a Acer en busca de más espacio y mejores procesadores o en busca de algo diferente. La relación entre calidad y precio, el diseño y el servicio jugarán un rol decisivo. Creo que van a sorprenderse porque lo que hacemos hoy es muy diferente a lo que hacíamos en el pasado.

¿Cuál es su rol en el gaming hoy?

— Acer es la marca oficial de League of Legends y todas las pantallas que se utilizan en los torneos mundiales son de Acer. Además tenemos un acuerdo muy fuerte con Twitch, por eso, cuando hablan de Acer lo relacionan con el gaming de manera muy fuerte, además nuestra gama de monitores para jugadores es la mayor disponible hoy.

¿Cuál será la prioridad de Acer en los siguientes años?

— Creo que la realidad virtual va a crecer mucho a medida que los computadores se hagan más potentes, porque el contenido es muy importante para la evolución de este tipo de producto.

Otro de los nichos que va a crecer mucho va a ser IoT (Internet of Things), por ejemplo en Estados Unidos lanzamos la primera computadora con acceso a Alexa, entonces la inteligencia artificial es interesante porque podrá darle otro tipo de utilización a su computadora.



