Si AMLO regresa 2 mil mdp de prerrogativas, me retiro de la campaña: 'El Bronco'

El aspirante a candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", aseguró que se retirará de la campaña si Andrés Manuel López Obrador regresa 2 mil millones de pesos que recibió de prerrogativas en los últimos 18 años.

En su visita por Sonora, el gobernador con licencia de Nuevo León retó al candidato de la coalición "Juntos haremos historia", y apuntó que si devolvía dicha suma él lo haría presidente.

“Andrés Manuel se ha chingado como unos dos mil millones con su partido, el loco, más o menos. Si los devuelve es presidente, espero que lo entienda. Con 2 mil millones de pesos que regrese se convierte en presidente y no necesita hacer campaña, creo que todos los mexicanos votaríamos por él, si los regresa, pero no dice nada, no contesta, se enoja cuando le dicen cosas”, apuntó.

Además, "El Bronco" arremetió contra el diario La Jornada y el semanario Proceso, tras señalar que sólo las encuestas que éstas publican favorecen al también líder nacional de Morena.

“Yo pienso que Andrés Manuel López Obrador no va a ganar. Andrés Manuel no ha rebasado el 30% (de las preferencias), sólo en La Jornada y Proceso dicen eso, el resto de las encuestas no les dan esa posibilidad”, subrayó.

Cibernautas

En Sonora, Jaime Rodríguez Calderón también encomendó crear un "war room" de 10 mil cibernautas locales de cara a las próximas elecciones del 1 de julio.

La ciber-estrategia lleva por nombre Consejo México, la cual reúne a 210 mil usuarios de redes sociales con el fin de que escuchen las propuestas y denuncias de la población de forma más directa. Además, permite medir los alcances y popularidad de “El Bronco” en cada una de las entidades.

“Estamos trabajando en un programa de comunicación totalmente cibernético, usando el algoritmo matemático que nos va a permitir hacer predicciones electorales, porque yo no creo en las encuestas, no creo en los diagnósticos, creo en la persona, creo en el individuo, y el individuo tiene hoy una cuenta de Facebook, de YouTube, de Instagram, de Snapchat, o tiene acceso a Google, donde nosotros estaremos trabajando intensamente”, detalló.

TE RECOMENDAMOS: