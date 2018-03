Colapsa puente en Universidad de Miami; reportan "varios muertos"

Un puente peatonal recién colocado colapsó este jueves en la Universidad Internacional de la Florida . La construcción cayó en las avenidas 109th Ave y 8th Street, una pista de seis carriles, por lo que aplastó un número no determinado de automóviles.

Varias personas murieron al derrumbarse, informaron hoy medios locales. El puente tiene un peso aproximado de 950 toneladas. De acuerdo a testigos, hasta el sábado aún continuaban los trabajos de construcción "a marchas forzadas".

Imágenes transmitidas por la televisión muestran una gran sección del puente derrumbado atravesado sobre esa calle y con varios vehículos debajo de la estructura

THE FIU BRIDGE COLLAPSED OH MY GOD pic.twitter.com/JO7jfx5AoN

— Gabriela Collazo (@GabrielaRose12) March 15, 2018