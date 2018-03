Se acabó el amor en la Casa Blanca: Donald Trump Jr. se divorciará de su esposa

Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente de Estados Unidos, está al borde del divorcio, según anunció en exclusiva el sitio Page Six.

Según la publicación, Trump Jr. y su esposa están pasando por "fuertes problemas matrimoniales", confirmaron "varios amigos cercanos" a la edición. Vanessa y Donald Trump Jr. están casados desde noviembre de 2005 y tienen cinco hijos: Donald Trump III, Kai Madison Trump, Chloe Sophia Trump, Tristan Milos Trump y Spencer Frederick Trump.

Happy birthday @realDonaldTrump we hope you have an incredible day! pic.twitter.com/WtwkLCx8nH

— Vanessa Trump (@MrsVanessaTrump) June 14, 2017