Theresa May, primer ministro Reino Unido, visitó el pub The Mill donde el ex agente doble ruso Sergei Skripal y su hija fueron hallados críticamente enfermos - Foto: AP

Ven tintes de "Guerra Fría" en el caso del ex espía ruso envenenado en Reino Unido El conflicto diplomático entre Reino Unido y Rusia escaló a un nuevo nivel en el que se integran Alemania, Bélgica, Estados Unidos y la OTAN Por Publimetro México Theresa May, primer ministro Reino Unido, visitó el pub The Mill donde el ex agente doble ruso Sergei Skripal y su hija fueron hallados críticamente enfermos - Foto: AP ONU advierte que torturaron a 34 detenidos por caso Azotzinapa La odisea de enterrar a un familiar sirio en el Líbano La llegada de Yanet García a 'Hoy' no fue como se esperaba

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó hoy que los países de la alianza no quieren "otra Guerra Fría" y pidió a Rusia "cambiar su comportamiento" hacia el "diálogo político", tras considerar que los envenenamientos registrados en Reino Unido son "un ataque muy serio". "Cuando las tensiones se incrementan es importante tener un diálogo político, porque no queremos otra Guerra Fría", afirmó Stoltenberg en una rueda de prensa hoy en Bruselas, centrada en la presentación del informe anual de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en la que el político se refirió al ataque al exespía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia. Reino Unido informó este miércoles al resto de sus socios del uso de una sustancia "de grado militar" desarrollada por Rusia y señaló como "altamente probable" que este país estuviera detrás del envenenamiento de Skripal, que trabajó para el espionaje ruso antes de ser condenado en 2006 a 13 años de prisión por trabajar para los servicios secretos británicos. "La sustancia utilizada es una de las más tóxicas nunca desarrolladas. Es la primera vez que se utiliza un agente nervioso (arma química) en territorio aliado desde la fundación de la OTAN. Todos los aliados están de acuerdo en que este ataque rompe las reglas y acuerdos internacionales. Esto es inaceptable. No tiene lugar en un mundo civilizado", agregó el político noruego hoy. Stoltenberg mostró su pleno apoyo al Reino Unido y consideró que el país "está respondiendo de manera proporcionada". "Es la primera ofensa contra Europa desde la Segunda Guerra Mundial": EU, Alemania, Francia y Reino Unido El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Vladimir Putin "parece estar" detrás del envenenamiento al ex espía ruso Sergei Skripal y su hija . "Eso parece", respondió Trump cuando los periodistas le preguntaron si Putin está detrás del ataque a Skripal. "Ciertamente parece que los rusos están detrás de ello. Es algo que nunca jamás debería ocurrir, y que nos estamos tomando muy en serio, como creo que lo hacen muchos otros", añadió en declaraciones a la prensa al comienzo de su reunión con el primer ministro irlandés, Leo Varadkar. "He hablado con la primera ministra (británica, Theresa May) y seguimos conversando. Una situación muy triste", indicó Trump. Además, Trump emitió hoy una declaración conjunta con May, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la canciller de Alemania, Angela Merkel, en el que advertían de que esta es la primera ofensiva" contra Europa con un agente nervioso de fabricación militar desde "la Segunda Guerra Mundial". "Esto amenaza la seguridad de todos nosotros", indicaron los presidentes "Expresamos nuestra consternación por el ataque contra Sergei y Yulia Skripal en Salisbury, Reino Unido, el 4 de marzo de 2018", añaden, al tiempo que subrayan su "solidaridad con todos ellos y nuestra admiración a la Policía del Reino Unido y a los servicios de emergencia por su valiente respuesta". Asimismo indican que el uso de ese agente nervioso supone un "asalto" a la soberanía del Reino Unido, en "clara violación" de la Convención sobre Armas Químicas y una violación del derecho internacional. "Pedimos a Rusia que atienda todas las cuestiones relacionadas con el ataque en Salisbury. En particular, Rusia debería divulgar todo el programa Novichok a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas" (OPAQ), agregan. Rusia debe responder por este comportamiento ilegal e inaceptable: Trudeau El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, afirmó hoy que Canadá totalmente apoya los "esfuerzos para que Rusia responda" por el ataque con un arma química en el Reino Unido y ofreció al país europeo su total apoyo. "El compromiso de Canadá con el Reino Unido es inquebrantable", afirmó Trudeau en un comunicado en el que añadió que el Reino Unido tiene "todo el apoyo de Canadá en sus esfuerzos para que Rusia responda por este comportamiento inaceptable e ilegal". "Trabajaremos de forma estrecha con el Reino Unido, así como con nuestros socios internacionales y a través de instituciones internacionales para responder a esta grave situación", explicó el primer ministro canadiense. Con información de EFE En Publimetro TV Theresa May visita el lugar donde el doble agente ruso fue envenenado Contenido Patrocinado