La tortura de buscar justicia tras el sismo

Buscar justicia por la muerte de su esposa Karla Sánchez y su madre Matilde Téllez, ha sido para Martín Hernández un camino lleno de frustración en el que incluso ve visos de corrupción.

En entrevista con Publimetro lamentó que a la fecha no haya una sola persona detenida y vinculada por la muerte de su esposa y madre, quienes fallecieron en el derrumbe de Zapata 56, en la Portales.

Las tres personas detenidas en relación al caso: Juan Duay (DRO); Jaime Smith (corresponsable de instalaciones y Macario Espinoza, (apoderado legal de la constructora Canada Building System) están hoy en libertad.

Al respecto, Martín dijo: “confiaba en la justicia, pero veo que no la hay, menos para el más pobre. No les importa que unos niños se hayan quedado sin madre, si me pasa algo a mí, ellos quedan desprotegidos. No les importa reparar el daño a las personas afectadas”.

En su búsqueda de justicia, Martín también tuvo que padecer un despacho de abogados que, dijo, no hizo “gran cosa” y sólo buscó obtener ganancias.

Relató que los tres detenidos en su momento tuvieron la misma defensa legal, encabezada por el abogado Andrés Rosas Jiménez, lo cual vio como un indicio de corrupción y posible apoyo de la familia Ceballos, dueños de la constructora que hizo Zapata 56 y quienes no han sido investigados.

“Me siento impotente, no tengo el poder económico, me siento solo, sin apoyo, que todo el mundo nos ve la cara, psicológicamente me ha pegado bastante, en lugar de poder rehacer mi vida, pasar tiempo en los juzgados es desgastante”, compartió decepcionado.

Pero advirtió: “voy a seguir luchando hasta la última instancia que se pueda, no importa que se lleve años este asunto, espero que alguien de la justicia se tienen el corazón y que finalmente haya responsables, porque no se vale que la vida nos haya cambiado por culpa de unos negligentes”.