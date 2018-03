“A medio año del 19-S seguimos en el limbo, sin apoyo”

Desde hace seis meses Max Isla y su familia viven con un familiar en la zona de Pantitlán; el edificio donde desde hace nueve años habitaban, en Pacífico 455, colonia Pueblo de la Candelaria, delegación Coyoacán, tuvo que ser demolido por los daños que sufrió con el sismo del 19 de septiembre.

Además de hacer frente al “shock” de esta nueva vida, deben luchar contra lo que él llama un “limbo jurídico”, pues asegura a Publimetro que no han recibido apoyo económico por parte del Gobierno de la Ciudad de México para recuperar su patrimonio.

“Hemos tratado de buscar apoyo, pero la verdad es que las autoridades sólo nos dan largas, no hay nada concreto, no hay apoyo real. Es muy difícil”, cuenta frente al escombro de lo que antes fue su vivienda.

Max considera que el proceso de reconstrucción por parte del Gobierno ha sido lento; “hasta ahorita el Gobierno no ha dado un paso adelante, siguen estructurando cuestiones legislativas que no dan certeza, que no son efectivas. No tenemos nada”, acusa.

Con el ruido de la maquina que remueve escombro, cuenta que durante los tres meses posteriores al sismo no sabían si iban a demoler o a reparar su edificio y fue hasta hace dos semanas que se inició con el derribo, pues el daño estructural era irreversible.

Encima de lidiar contra el limbo jurídico y la falta de apoyo, Max ya ve venir otro problema: contratar seguridad para que una vez que se remueva todo el escombro, evitar que grupos ajenos quieran invadir el terreno donde el 19 de septiembre todavía estaba su edificio en pie y sin daños.

A la distancia de seis meses de la tragedia, sin recato Max afirma que la reacción y atención del Gobierno ha sido deficiente; “no es posible que con una estructura supuestamente fuerte no tengan los mecanismos para atender este tipo de situaciones”.

Y con impotencia remata: “no puedes pararte en frente de tu casa y no tener nada. El Gobierno debería ayudarnos, nosotros pagamos impuestos, se supone que existe un fondo para este tipo de desastres, entonces de qué sirve destinar todo ese presupuesto si no va a haber soluciones efectivas”.