Bombero "héroe" durante el 11 de septiembre muere víctima de cáncer

A casi 17 años de los trágicos atentados terroristas que definieron el siglo XXI, un bombero de la ciudad de Nueva York que ayudó a evacuar a cientos de personas durante el 11 de septiembre murió de cáncer .

Familiares y amigos de Thomas Phelan, de 45 años, dijeron al periódico New York Daily News que Phelan murió de cáncer relacionado con los humos tóxicos en la zona cero.

La Asociación de Bomberos del Gran Nueva York dice que más de 170 bomberos han muerto como resultado de enfermedades relacionadas con los ataques del World Trade Center.

NYDN: FDNY hero who evacuated hundreds on 9/11 dies at 45 of cancer https://t.co/QUBz06nFIR

— Jake Tapper (@jaketapper) March 18, 2018