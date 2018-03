Pequeños infiernos del sismo del 19 de septiembre

El sismo del 19-S le cimbró la vida a Diana Villavicencio. Ese día perdió su vivienda al igual que a cientos de personas, cambió su rutina diaria y le dejó una enseñanza de por vida: estar agradecida con su familia.

El movimiento telúrico la tomó por sorpresa en punto de las 13:14 horas en el segundo piso de la Asamblea Legislativa (ALDF), en el Centro Histórico— 120 minutos después del simulacro del sismo del 85—. Ahí, apenas pudo mantenerse de pie, junto a sus compañeros de trabajo.

Entre la histeria y el pánico logró salir del recinto legislativo, tomó sus pertenencias y después se dirigió a su casa para ver a su mascota.

Durante el trayecto a su casa fue imposible comunicarse con sus familiares, pues las líneas telefónicas no funcionaban, el whatsApp era intermitente y el caos predominaba.

A pie y toda prisa recorrió varias calles del primer cuadro de la capital del país, donde se fue percatando de la magnitud del fenómeno natural.

"Es como si todo se hubiera paralizado. Era como un pequeño infierno; corrí varias calles sobre el Centro Histórico y me di cuenta que había bastante gente en pánico. En mi camino vi varias fachadas tiradas y algunos edificios dañados", recordó.

El sismo dejó inhabitable la unidad habitacional de cuatro pisos donde vivía, su departamento sufrió daños y grietas por doquier, por lo que tuvo que mudarse inmediatamente.

"Me cambió la vida, me hizo más sensible, ya no tan materialista, y aprender a vivir con lo que tenemos porque en unos segundos puedes perder todo. Me cimbró completamente", sostuvo Diana.

Ahora, a seis meses de aquel día, Villavicencio trata de acoplarse de nuevo a su rutina laboral, se mudó con su mamá y sigue adelante con su trabajo, su familia y su mascota.

