Por primera vez, un vehículo sin conductor de Uber atropella a una mujer

Un vehículo autónomo de Uber atropelló a una mujer en Arizona, informaron el lunes las autoridades.

La policía de la ciudad de Tempe dijo que el vehículo estaba en modo de conducción automática con un operador detrás del volante cuando la mujer (que caminaba fuera del cruce de peatones) fue impactada.

El sargento Ronald Elcock dijo en un correo electrónico que el accidente ocurrió durante la madrugada.

La mujer murió en el hospital debido a las heridas. No se ha dado a conocer su identidad.

La policía dijo que Uber está cooperando en la investigación. La compañía dijo en Twitter que está cooperando totalmente con las autoridades y manifestó sus condolencias a la familia de la víctima.

Our hearts go out to the victim’s family. We’re fully cooperating with @TempePolice and local authorities as they investigate this incident.

— Uber Comms (@Uber_Comms) March 19, 2018