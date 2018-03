Se han ejercido 2.6 mmdp tras emergencia del 19-S

Para atender la emergencia posterior al sismo magnitud 7.1 que hace seis meses sacudió a la Ciudad de México, el Gobierno capitalino ejerció más de dos mil 620 millones de pesos el año pasado.

Este lunes, a seis meses de la tragedia, se informó en la Plataforma CDMX que durante 2017 se gastaron dos mil 620 millones 659 mil 92.27 pesos.

El monto asignado más alto fue para la Secretaría de Finanzas, la cual dispuso de 800 millones de pesos para otorgar créditos para la adquisición de vivienda nueva o usada, reconstrucción en lote propio o reparación estructural de vivienda.

A la fecha la Secretaría de Finanzas ha autorizado 224 créditos, que representan una inversión de 225.3 millones de pesos, es decir, un promedio de un millón de pesos por crédito.

El segundo presupuesto es el de la Secretaría de Obras y Servicios, con 380 millones de pesos destinados a las demoliciones, inspecciones y reparaciones en edificios con daños menores y entrega de material, equipo y herramienta a empresas que colaboran con la dependencia.

Todavía estamos en este trabajo, pero nosotros no vamos a fallar, porque tenemos un plan, tenemos una ley, tenemos un programa y tenemos una meta que cumplir cada uno de nosotros con plena convicción", Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno.

El tercer presupuesto más alto fue el de la Agencia de Gestión Urbana, con 280 millones 500 mil pesos destinados a la remoción de escombros, atención de vialidades, luminarias y escuelas.

A la fecha ha reparado 150 escuelas y 243 están en proceso; ha removido 260 mil 172 toneladas de cascajo; reencarpetado seis avenidas en Tláhuac y otro tanto igual en Xochimilco.

Asimismo la Agencia participó en la demolición de 116 casas en Tláhuac y 380 en Xochimilco y ha atendido 14 mil 606 luminarias en 252 colonias.

Sigue el Instituto de Vivienda, a quien se le asignaron 255 millones de pesos que se usaron para el otorgamiento de créditos para reparación de vivienda y ayudas para renta a personas afectadas.

Finalmente el quinto presupuesto más alto fue el del Sistema de Transporte Colectivo (STC), que obtuvo 246 millones 863 mil 813 pesos para reparación de las instalaciones del Metro.

Los damnificados en la Ciudad de México han protestado y criticado que no ha bajado el apoyo, pese a que hubo donaciones millonarias nacionales e internacionales.

Sin embargo, este lunes el Gobierno capitalino detalló que únicamente recibieron 25 millones 380 mil 47 pesos como donativos, de los cuales 20 millones fueron aportados por el Grupo Wal-Mart.

Dichos 20 millones de pesos, se indicó en la Plataforma CDMX, se destinaron para la reconstrucción de 400 casas unifamiliares en las delegaciones Tláhuac y Xochimilco.

Los otros cinco millones 380 mil 47 pesos fueron donados por ciudadanos y trabajadores del Gobierno capitalino y fueron ingresados al Fondo para la Atención de Desastres Naturales de la CDMX (Fonaden).

No vamos a dejar ni un minuto de trabajar, no vamos a permitir que le suceda a la Ciudad de México lo que le sucedió en 1985. Los que hoy se quejan desde sus posiciones políticas ya tuvieron la oportunidad de evitarlo, pero fallaron, le fallaron a la ciudad. A 32 años del sismo de 85, a este gobierno le ha correspondido retirar campamentos con miles de personas afectadas, no cientos como hoy se dice que todavía existen", Miguel Ángel Mancera.