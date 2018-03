Cambridge Analytica, la empresa que manipula elecciones por Facebook en el mundo

La consultora política, Cambridge Analytica, usó información de por lo menos 50 millones de usuarios de Facebook para manipular e influir en más de 200 elecciones en todo el mundo, incluyendo México.

De acuerdo con una investigación realizada por los diarios The New York Times y The Observer (edición dominical de The Guardian), la empresa no sólo se apropio de datos de usuarios sin su consentimiento, sino también realizó sobornos y chantajes para manipular votaciones.

Luego de que se supiera que Facebook permitió recolectar información mediante una aplicación llamada “thisisyourdigitallife” y después entregarla a Cambridge, la red social perdió 9.20% de su valor del mercado, su peor caída desde 2014.

La consultora recopiló información a través del psicólogo rusoamericano Alexandr Kogan, investigador de la Universidad de Cambridge -institución académica que se desmarcó del caso-, quien había recibido permiso de la red social para recabar datos de sus usuarios para supuestos fines académicos.

Según explicó el ex director de investigación de información de Cambridge Analytica al NYT, Christopher Wylie, la consultora recopiló información privada de más de 50 millones de perfiles de Facebook para influir en las últimas elecciones a través de “microtarget”, es decir, enviaban información específica dependiendo del perfil durante la las campañas. La mayoría de las veces era información falsa o “fake news”.

El pasado viernes, el asesor general adjunto de Facebook, Paul Grewal, indicó que la red social supo desde el 2015 sobre la transferencia de información ilícita, por lo que “pidió certificaciones” de que la información “había sido destruida”.

Sin embargo, Facebook recibió reportes de que no habían sido borrados todos los datos, por lo que suspendió las cuentas de Cambridge Analítica y de Kogan mientras realizaba las indagatorias correspondientes.

Chantajeos y sobornos

Este lunes, una investigación realizada por el Canal 4 del Reino Unido reveló que directivos de dicha empresa aseguraron que chantajeaban a políticos tras ponerlos en situaciones comprometedoras, utilizando sobornos y hasta prostitutas ucranianas. Además, difundían información errónea a través de internet.

Por medio de videos grabados con cámara oculta, un periodista encubierto logró obtener declaraciones de los directivos de Cambridge Analytica, quienes afirmaron que trabajaron en más de 200 elecciones en todo el mundo, entre ellas las de México, Argentina, Brasil, Nigeria, República Checa, India y Kenia.

En las imágenes, se escucha al británico Alexander Nix ofreciendo servicios de chantaje político, entre ellos, los de “enviar chicas ucranianas” a casa de un candidato rival y filmarlo para después chantajearlo.

Además revelaron algunas técnicas para manipular a la opinión pública, como crear información falsa de candidatos.

“(Enviamos información de) cosas que no tienen necesariamente que ser verdad, mientras se las crean. Estamos acostumbrados a operar en la sombra”.

“Explorar en la vida de los candidatos para hallar trapos sucios puede ser interesante”,señaló el presidente de Cambridge Analytica, Nix, al periodista encubierto.

Durante tres reuniones grabadas en hoteles de lujo en Londres a finales de 2017 e inicios de 2018, el periodista se hizo pasar por un representante de un rico de Sri Lanka que deseaba manejar a políticos en su país.

En estos encuentros, Nix explicó a su potencial cliente cómo su empresa opera secretamente en campañas electorales en varias partes del mundo, a través de subcontratistas o una red de empresas fantasmas. En otras ocasiones, señaló, sencillamente se presentaban como “estudiantes haciendo proyectos de investigación” o como “turistas”.

El presidente de Cambridge Analytica explicó que debido a que muchos clientes no quieren ser vistos trabajando con extranjeros, muchas veces establecen “identificaciones y sitios web falsos”. Incluso, afirmó que en ocasiones subcontrataron empresas de ex espías británicos e israelíes, con quienes lograron hacer las tareas “sin que nadie se dé cuenta de que estaban ahí”.

“(Una vez que se obtiene información dañina) lo ponemos en del Internet, y entonces nada más observamos cómo crece, dándole un empujoncito cada rato. Tiene que ocurrir sin que nade piense, ‘eso es propaganda’, porque en el momento que piensas eso. La próxima pregunta es ‘¿quién lo colocó?’”.

“Usamos eso en Estados Unidos y lo usamos en África. Eso es lo que hacemos como compañía. Lo hemos hecho en México, lo hemos hecho en Malasia y ahora nos estamos moviendo a Brasil, Australia, China”, señaló Mark Turnbull, director administrativo de Cambridge Analytica, cuya declaración está disponible en el minuto 5 con 40 segundos del reportaje difundido por Channel 4 News.

¿Cómo operó en México y EU?

La consultora británica fue contratada por la campaña de Donald Trump tras la recomendación de Jared Kushner, asesor y yerno del mandatario republicano, quien entonces estaba en la junta directiva de Cambridge Analytica.

En noviembre de 2016, Kushner relató a la revista estadounidense Forbes cómo la contratación de Cambridge Analytica fue la base para el triunfo del actual presidente de EU.

“Nos dimos cuenta que Facebook y la selección digital era la manera más eficaz para alcanzar audiencias”. Para eso, “trajimos a Cambridge Analytica, fue un starup masivo. Básicamente construimos una operación de 400 millones de dólares con mil 500 personas en 50 estados en cinco meses. Empezamos de cero”, agregó el yerno de Trump.

El operador de la empresa británica en la elección presidencial de 2016 fue Brad Parscale, entonces director digital del equipo del magnate neoyorquino y ahora recién nombrado como el encargado de la campaña de reelección del presidente para 2020.

Cabe resaltar que Nix inició su carrera profesional como analista financiero en las oficinas en México de Baring Securities, antes de fundar Cambridge, Strategic Communications Laboratories (SCL), en el Reino Unido, en 2003.

