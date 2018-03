Escort asesinada en CDMX deja video que revela nombre de su homicida

La joven escort venezolana, Kenni Mireya Finol, grabó un video antes de ser asesinada el 25 de febrero de este año, en donde revela el nombre su presunto homicida: su ex novio, Bryan González “El Pozole”, integrante del grupo criminal "La Unión Tepito".

El cadáver de Kenni fue hallado frente a una escuela. El cuerpo presentaba golpes y signos de tortura; incluso, derramaron ácido en su rostro y le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico y cinta adhesiva.

En el video, grabado cuatro meses antes de su muerte, la joven pide a “El Pozole” darle tiempo para recuperarse de los golpes que éste le propino para así regresar a Venezuela.

“Sólo estoy esperando a que se me quite un poco lo inflamado de la cara, ya mañana ya me movilizó, pero es que ahorita no me puedo levantar de la cama. No me he levantado, no he comido nada, no he orinado. En la boca (me puso) la pistola, tengo un hueco ahí, en la garganta, horrible. Me abriste como un hueco horrible. Mírame todo, estoy demasiado inflamada. Espérate que se me pase un poquito para yo movilizarme”, cuenta Kenni en un video que le mandó a Bryan González, luego de que este la golpeara brutalmente tras levantarla en calles de la CDMX.

La venezolana explica que mantuvo una relación sentimental con el presunto delincuente, pero al concluirla, éste la amenazó con matarla si no se iba del país. “Me decía, ‘maldita, te voy a matar’. Como yo viví con él, él ya quiere que me vaya de México”, precisó.

En el video, Kenni acusó a “El Pozole” de ser el autor del homicidio de dos modelos extranjeras en la Ciudad de México, entre ellas, la argentina Karen Ailen.

“Él la mató (El Pozole) en el mismo Pasadena, le dio un tiro y me llamó cuando nadie más sabía. Me dijo: ‘mira, maté a Karen’. ¡Ese hombre acaba de matar a Karen y me va a matar a mí! Ese tipo no le presta atención a la cámara, no le importan los policías, no cree en nadie”, resaltó Kenni.

Apuntó que Bryan González la siguió buscando, a pesar de que ella le pidió que la dejara; sin embargo, éste la amenazó.

“Las maté a todas. Bueno, sólo es tu aviso. Ese es mi primer objetivo que te había dicho, ahorita sí agárrese, que en donde la vea, mal parida, la mató”, amenazó el presunto integrante de la Unión Tepito.

