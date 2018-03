Se registra nueva explosión en Austin, Texas; reportan un herido

Una nueva explosión se registró este martes en la ciudad de Austin, Texas, la cual dejó al menos una persona herida, informaron autoridades locales.

Por medio de su cuenta de Twitter, la policía de Austin informó que localizó dos paquetes en dos instalaciones de la empresa FedEx, y precisó que los artefactos no eran bombas, sino "dispositivos incendiarios".

"Los artefactos hallados dentro del paquete no correspondían a una bomba, más bien a un dispositivo incendiario. En este momento, no tenemos ninguna razón para creer que este incidente está relacionado con bombas de paquetes anteriores" , como los ocurridos entre el 2 y 18 de marzo, precisaron las autoridades.

#UPDATE: There was no package explosion in the 9800 block of Brodie Ln. Items inside package was not a bomb, rather an incendiary device. At this time, we have no reason to believe this incident is related to previous package bombs. #Breaking #packagebombmurders

