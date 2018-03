Asesores le pidieron a Trump "no felicitar" a Putin; hizo todo lo contrario

A través de materiales informativos preparados para el presidente Donald Trump, sus asesores le recomendaron que se abstuviera de felicitar al presidente ruso Vladimir Putin por su reelección,. Sin embargo, el mandatario estadounidense lo hizo de todos modos, reveló el miércoles un alto funcionario de su gobierno.

Los ayudantes de Trump que redactaron los materiales informativos para su llamada telefónica del martes por la mañana con Putin incluyeron una sección que decía: "NO FELICITAR" al presidente ruso, agregó el funcionario, quien habló con The Associated Press bajo la condición de mantener no ser identificado a fin de poder revelar asuntos internos.

La Casa Blanca dijo en una declaración que es una "infracción castigable con despido y probablemente algo ilegal" filtrar los informes de Trump a la prensa. El mensaje fue reportado por primera vez por el diario The Washington Post.

No quedó claro si Trump leyó los informes preparados para él por su equipo de seguridad nacional antes de la llamada. El asesor de Seguridad Nacional H.R. McMaster informó al presidente en persona antes de la llamada en la Casa Blanca.

Reunión Putin y Trump podría estar a la vuelta de la esquina

La felicitación de Trump a su colega ruso le atrajo críticas de miembros de su propio partido, incluso antes de que el Post revelara que sus ayudantes le habían hecho recomendaciones de no hacerlo. Trump también dijo que él y Putin podrían reunirse "en un futuro no muy lejano" para hablar de la carrera armamentista y otros asuntos.

Lo que no discutieron el martes también fue digno de mención: Trump se abstuvo de plantear la intromisión de Rusia en las elecciones estadounidenses o la presunta participación de Moscú en el reciente envenenamiento de un exespía ruso en Gran Bretaña.

"Un presidente estadounidense no lidera al mundo libre felicitando a dictadores por ganar elecciones falsas", declaró el senador John McCain, republicano por Arizona, y quien preside la Comisión de Servicios Armados del Senado y que ha presionado al gobierno de Trump para que responda enérgicamente a la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

El senador Jeff Flake, republicano por Arizona y un frecuente crítico de Trump, calificó de "extraña" la llamada del presidente. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, dijo que Trump "puede llamar a quien quiera", pero recalcó que llamar a Putin "no habría estado en lo más alto de mi lista".

