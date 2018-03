Bajaré hasta 50% la inseguridad en el país si gano la Presidencia: AMLO

El candidato de la coalición “Juntos haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que de ganar las elecciones del próximo 1 de julio bajará la incidencia delictiva en nuestro país de 30% a 50%.

En entrevista con Milenio, el también líder nacional de Morena sostuvo que para obtener estos resultados se coordinará el trabajo del Ejército mexicano, la Marina, Policía Federal y de seguridad pública, ya que sí hay elementos para combatirla; sin embargo, "hay mucha desorganización".

“En seguridad, ha sido una estrategia fallida en este sexenio (…) Tenemos ya que atender, nosotros vamos garantizar a todos los jóvenes al derecho a estudiar y al trabajo; 'becarios sí, sicarios no"", subrayó Obrador.

Reforma energética

López Obrador aseguró que cancelará la reforma energética y educativa porque no han dado los resultados esperados, por lo que no se puede mantener algo que afecte a la economía y educación de los mexicanos.

Apuntó que las modificaciones se realizarán a través de consultas ciudadanas, con el fin de debatir e informar sobre los temas. Incluso, mencionó que se debe crear una iniciativa de ley para que esté contemplado en la Constitución esta figura, así como abrir los tiempos oficiales en medios de comunicación.

“Lo que no sea negocio a los mexicanos, que afecta a la economía mexicana, no se puede mantener. Para revertir contratos va a ser un procedimiento legal, no vamos a actuar de manera arbitraria. No queremos sorpresas como la de Odebrecht, que son escándalos mundiales”, precisó.

Sobre la reforma energética, indicó que se promocionó como una iniciativa que generaría mayor inversión extranjera y producción de petróleo; sin embargo, actualmente se extrae la misma cantidad de hidrocarburo que hace 40 años.

Educativa

En cuestión de la reforma educativa, López Obrador aseguró que la cancelará y subrayó que destinará 110 mil millones de pesos al año para la darle estudio a dos millones 600 mil "ninis", jóvenes que ni estudian ni trabajan.

Precisó que la actual reforma se enfoca en los derechos laborales de los maestros y no en combatir las deficiencias en la formación académica, por lo que serán los padres de familia y los maestros los que en conjunto realicen las modificaciones correspondientes.

Además, refirió que se trabajará para llegar a acuerdos con universidades privadas y públicas con el fin de que se abran más espacios, pero sin violar la autonomía de las universidades, como la de la UNAM.

“Cuando uno revisa lo que se aprobó la verdad no hay programas o acciones para mejorar la calidad de la enseñanza, tiene que ver más con la relación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con los maestros”, resaltó.

