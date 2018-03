Pedro Pablo Kuczynski renuncia como presidente de Perú

Pedro Pablo Kuczynski renunció este miércoles como presidente de Perú, trasciende en medios de comunicación. El mandatario se ha visto en vuelto en escándalos de corrupción, principalmente en el caso Odebrecht.

Esto ocurre horas después de que se dieran a conocer videos de políticos aliados al partido "Peruanos por el Kambio" (PPK, como las siglas del ex mandatario), quienes fueron grabados presuntamente intentando comprar votos en el Congreso para evitar su destitución en diciembre pasado.

Ante esta situación, esta mañana el secretario general del partido gobernante Peruanos por el Kambio (PPK), Salvador Heresi, le pidió que renuncie al cargo "por dignidad".

"Lo que hemos visto en los videos propalados ayer es vergonzoso y afecta gravemente nuestra democracia", enfatizó Heresi en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter.

El también congresista oficialista señaló que ante la revelación de los vídeos apela "a la dignidad del Presidente de la República" y le pide "que renuncie pensando primero en el Perú".

"Si no lo hace anuncio que votaré a favor de la vacancia (destitución)", que se debatirá y votará este jueves en el Congreso por los vínculos de Kuczynski con la constructora brasileña Odebrecht.

El Gobierno de Kuczynski entró en una crisis profunda después de que la oposición fujimorista publicara el pasado martes unos vídeos que muestran a sus aliados políticos intentando comprar el voto de otros congresistas para evitar su destitución.

La situación de Kuczynski, que parecía seguro de que superaría el proceso de destitución al que será sometido el jueves por sus vínculos con Odebrecht, dio un vuelco total con la difusión de los videos, que además profundizaron la guerra política entre los hermanos Keiko Fujimori, líder del partido opositor Fuerza Popular, y Kenji Fujimori, disidente de esa agrupación y aliado de Kuczynski.

En las grabaciones se ve a Kenji y otros congresistas allegados ofreciendo al legislador de Fuerza Popular Moisés Mamani la realización de obras públicas en su circunscripción electoral a cambio de que votara en contra de la destitución del presidente.

También aparecen el abogado de Kuczynski, Alberto Borea, y un funcionario llamado Fredy Aragón, cuya destitución fue confirmada hoy en una resolución oficial, aparentemente hablando en nombre o bajo pedido del mandatario e incluso dando a entender que el legislador podría beneficiarse económicamente.

Kuczynski tenía que comparecer, en principio, este jueves ante el Congreso en persona o bien a través de su abogado. Posteriormente se abriría un proceso de debate y votación sobre la moción de destitución por "incapacidad moral permanente", que necesita de 87 votos para ser aprobada.

No me rindo y sigo firme con mi pueblo. Mi labor no ha terminado. Ustedes me eligieron y seguiremos trabajando juntos como aquí en Punchana (Iquitos), para llevar más agua a todo el país. pic.twitter.com/Ker6JjeXZS

— PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) March 19, 2018