Combate el cambio climático junto con la Hora del Planeta

La Hora del Planeta se celebrará el 24 de marzo para inspirar a millones de personas a tomar medidas para ayudar a nuestro planeta. Sin embargo, este año la fecha se celebra mientras decenas de ciudades de todo el mundo se enfrentan a una grave crisis debido a la falta de agua, los altos niveles de contaminación, la saturación de las carreteras y el transporte público.

Se espera que el problema de la saturación empeore a medida que más y más gente se mude a las grandes ciudades. Según los datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), más de la mitad de la población mundial se encuentra actualmente en pueblos y ciudades, y para 2030 esta cifra aumentará a unos 5.000 millones de personas.

A medida que crece la llamada tendencia a la urbanización, se espera que la humanidad se enfrente a varios problemas importantes, como una mayor concentración de la pobreza, la superpoblación, la saturación, la contaminación y el aumento de las dificultades para acceder a los recursos naturales, como, por ejemplo, el agua. Es precisamente la falta de H2O lo que recientemente ha atraído la atención del mundo, debido a la situación en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, que se espera que se quede sin este líquido vital en los próximos meses.

Los habitantes de esta ciudad se ven obligados a reducir la cantidad de agua municipal que utilizan cada día a sólo 50 litros por persona. Y aquellos que se sientan tentados a ignorar las medidas podrían enfrentar multas de hasta US$700 si no cumplen o no tienen los medidores de manejo de agua. La gravedad de la crisis que se avecina podría llegar a un punto en el que la gente tendría que esperar en filas durante horas para tener acceso al agua.

Según expertos y organizaciones sociales, la situación en Ciudad del Cabo podría explicarse por diversos factores, entre ellos el calentamiento global (sequías), el aumento de la urbanización (la población de la ciudad se ha duplicado en las últimas décadas), la mala planificación e incluso los enfrentamientos políticos.

"La crisis es política. La constitución nacional negociada cuando Sudáfrica se convirtió en una democracia en 1994 estructuró el estado en tres niveles de gobierno -nacional, provincial y municipal- y luego dividió a todo el gobierno en esferas: salud, servicios de agua, educación, etc. El gobierno nacional tiene el mandato de suministrar agua a granel, y el gobierno municipal tiene el mandato de proporcionar infraestructura para la reticulación del agua potable al usuario final y la recuperación de residuos", explicó a Metro el Dr. Tony Turton, una de las autoridades sudafricanas más respetadas en materia de agua y profesor de la Universidad del Estado Libre.

Añadió: "Sin embargo, la Constitución no dice nada sobre los partidos políticos. Por eso la crisis es constitucional, porque la nación está controlada por el Congreso Nacional Africano (ANC), y el municipio de Ciudad del Cabo está controlado por la Alianza Democrática (DA)".

Aunque el problema de la escasez de agua en Ciudad del Cabo tiene varias dimensiones, una de las principales es el calentamiento global, que ha retrasado y reducido la temporada de lluvias. Y el cambio climático, el factor que ha agravado algunos de los mayores problemas de las ciudades y de muchas poblaciones de todo el mundo, es precisamente el problemas que la Hora de la Tierra del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) está tratando de combatir. El evento se lleva a cabo anualmente alentando a individuos, comunidades y empresas a apagar las luces eléctricas no esenciales durante una hora, de 8:30 a 9:30 p.m., como símbolo de compromiso con el planeta.

"Como el movimiento ambiental de base más grande del mundo, la Hora del Planeta es una oportunidad única para involucrar a cientos de millones de personas y crear conciencia sobre la naturaleza. En la última década, la Hora del Planeta ha jugado un papel clave en inspirar a millones de personas a tomar medidas climáticas, y este es exactamente el tipo de impulso que necesitamos generar hoy en día en torno a la importancia de la naturaleza. La Hora del Planeta 2018 desencadenará conversaciones globales sobre la naturaleza para concienciar a la gente de que somos parte de la naturaleza y de que la naturaleza es parte de nuestro bienestar", declaró a Metro Sudhanshu Sarronwala, líder mundial de la Hora del Planeta.

Y aunque la saturación de las ciudades sigue siendo un problema y el calentamiento global sigue creciendo, las acciones colectivas e incluso individuales pueden ayudar a contrarrestarlo y participar en la Hora del Planeta puede ser un comienzo, según sus organizadores.

"Todo el mundo puede marcar la diferencia en la protección de la naturaleza y la lucha contra el cambio climático, y todo comienza aquí y ahora con la Hora del Planeta 2018 de WWF", concluyó Sarronwala.

ENTREVISTA

Sudhanshu Sarronwala,

Líder global de la Hora del Planeta

P: ¿Qué es la Hora del Planeta?

La Hora del Planeta es un movimiento medioambiental global de WWF, cuyo objetivo es inspirar y capacitar a individuos, empresas, organizaciones y gobiernos para que tomen medidas tangibles en favor del planeta. Como una de las primeras campañas de código abierto sobre el cambio climático, ha pasado de ser un evento simbólico en Sydney en 2007 a ser el movimiento ambiental de base más grande del mundo, que abarca más de 7.000 ciudades en 180 países y territorios. A medida que el movimiento crece, el evento de una hora de duración sigue siendo el símbolo de un compromiso más amplio con el planeta.

P: ¿Cómo comenzó?

La Hora de la Tierra surgió de un grupo de reflexión iniciado por el cofundador de la Hora del Planeta, Andy Ridley, lo que dio lugar a la formación de una asociación entre WWF-Australia, Leo Burnett y Fairfax Media para abordar la cuestión del cambio climático. En 2007, todavía había cierto grado de escepticismo y negación sobre la cuestión del cambio climático. La Hora del Planeta fue la inspiración para unir a la gente a la realidad del cambio climático e iniciar un diálogo sobre lo que nosotros, como individuos, podemos hacer para ayudar a abordar el mayor desafío ambiental del planeta hasta ahora. Leo Burnett se asoció con WWF para promover la idea y ayudar a hacer realidad la campaña en Sydney, una campaña que ahora ha ido más allá de Australia y el cambio climático para simbolizar la creciente búsqueda global de un futuro mejor y sostenible para todos.

P: ¿Cómo una hora sin luz eléctrica beneficia a nuestro planeta?

La hora de la Tierra no pretende que el evento sea un ejercicio de reducción de energía o de carbono, sino que es una acción simbólica. Por lo tanto, no nos dedicamos a la medición del ahorro de energía. La participación en la Hora del Planeta simboliza el compromiso de cambiar más allá de la hora. Es un gesto simbólico, el primer paso hacia la defensa de nuestro planeta. A medida que se apagan las luces, es un poderoso recordatorio visual de que no sólo la gente se preocupa por los problemas ambientales que enfrentamos, sino que cuando los individuos se unen, el poder del colectivo puede crear un impacto masivo, como hemos visto con la Hora del Planeta en la última década. A medida que la gente apaga el interruptor de la luz, están pasando de ser espectadores pasivos a demostrar que se preocupan y están listos para tomar acción por el planeta.

Desde 2007, la Hora del Planeta de WWF ha movilizado a millones de personas en todo el mundo para alentar la adopción de medidas destinadas a proteger nuestro planeta y su biodiversidad contra el cambio climático. Los impactos incluyen: impulsar con éxito una nueva legislación para la protección de los bosques y los mares en Rusia; movilizar el apoyo público para la creación de una zona marina protegida de 3,4 millones de hectáreas en Argentina; la creación de un bosque de 2.700 hectáreas en Uganda; y la plantación de 17 millones de árboles en Kazajstán.

P: ¿Cuál es el mensaje que buscan difundir con la Hora de la Tierra?

Hoy, cuando la aceleración del cambio climático y la asombrosa pérdida de la naturaleza amenazan al planeta, queremos aprovechar el impulso y la energía del movimiento de la Hora del Planeta para conectar a la gente con la Tierra. A nuestro alrededor, la pérdida de la naturaleza está ocurriendo como nunca antes y debemos actuar ahora para ponerle fin.

Sólo en los últimos 50 años, el número mundial de especies silvestres ha disminuido en un 67%. Sin embargo, la naturaleza es la base de bosques, ríos y océanos saludables. Si se eliminan las especies, estos ecosistemas colapsarán junto con el aire limpio, el agua, los alimentos, los medicamentos y los servicios climáticos que nos proporcionan. Esto nunca ha sido tan urgente.

P: ¿Cuál es su opinión sobre la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París?

Ningún gobierno definirá por sí solo el resultado final de nuestros esfuerzos para hacer frente al cambio climático. La velocidad y la escala del desafío climático siempre han requerido soluciones de todos los sectores de la sociedad. En Estados Unidos, la coalición We Are Still In está dejando claro que el liderazgo en materia de cambio climático va mucho más allá de la política federal.

Estos líderes de 2.5k de los ayuntamientos, universidades y salas de juntas de Estados Unidos representan a más de 130 millones de estadounidenses de los 50 estados, y en conjunto representan más de 6 billones de dólares de la economía estadounidense. Esta nueva generación de campeones del clima le está diciendo al mundo y a los líderes de todos los niveles de gobierno que Estados Unidos apoya el Acuerdo de París y apoya a la gente en todas partes en la lucha contra el cambio climático. Los firmantes de We Are Still In se han comprometido a proporcionar el liderazgo necesario para cumplir con nuestro compromiso de París, unidos en la protección de los estadounidenses de los impactos del cambio climático, mientras que la construcción de oportunidades en una economía de energía limpia.

Juntos, estos líderes asegurarán que Estados Unidos siga siendo un líder mundial en la reducción de emisiones y en el cumplimiento de la promesa del Acuerdo de París.

P: ¿Qué pueden hacer los lectores de Metro para combatir el calentamiento global?

El cambio debe producirse a todos los niveles, entre los individuos, las comunidades, las empresas y los gobiernos. La forma en que consumimos y producimos es insostenible. Los lectores de Metro pueden hacer pequeños cambios en sus vidas que representan una gran diferencia. Cada acción cuenta. Visita earthour.org y averigua más sobre qué hacer al respecto.

Datos sobre la Hora del Planeta:

-La Hora del Planeta comenzó como un evento simbólico de apagón en Sydney en 2007.

-La Hora del Planeta se celebra ahora en más de 180 países y territorios como un momento global de solidaridad con el planeta.

-#EarthHour fue trending topic en al menos 30 países de todo el mundo durante una noche en 2017.

-El movimiento ha ayudado a la creación de una zona marina protegida de 3,4 millones de hectáreas en Argentina, un bosque de 2,7 hectáreas de la Hora del Planeta en Uganda y ha ayudado a aprobar nueva legislación para la protección de mares y bosques en Rusia.

-Desde la Torre Eiffel hasta el Empire State Building, y desde el estadio Bird's Nest hasta Burj Khalifa, miles de monumentos apagarán sus luces en solidaridad con el planeta.

-La Hora del Planeta 2018 tendrá lugar el sábado 24 de marzo a las 8:30 p.m. de su hora local.

-Cada año, la Hora del Planeta de WWF se extiende a nuevos países y territorios (incluyendo la Estación Espacial Internacional).