Trump asegura que ganaría una pelea a golpes con ex vicepresidente de Obama

El presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió hoy contra el ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, al asegurar que en una pelea le ganaría 'rápidamente' porque es "débil mental y físicamente", y lloraría "todo el rato" en el hipotético combate.

"El Loco Joe Biden está intentando actuar como un tipo duro. En realidad es débil, tanto mental como físicamente, y aún así me amenaza por segunda vez con un asalto físico", escribió Trump en su cuenta de Twitter a primera hora.

Crazy Joe Biden is trying to act like a tough guy. Actually, he is weak, both mentally and physically, and yet he threatens me, for the second time, with physical assault. He doesn’t know me, but he would go down fast and hard, crying all the way. Don’t threaten people Joe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 22, 2018

"No me conoce, pero perdería rápidamente y de forma violenta, llorando todo el rato. ¡No amenaces a la gente, Joe!", agregó.

Llevaría [a Trump] atrás del gimnasio para darle una paliza: Biden

Trump respondía así a las declaraciones que hizo este martes Biden, al que algunos rumores apuntan como posible rival demócrata del presidente en las elecciones de 2020.

"Un tipo que acabó convirtiéndose en nuestro líder nacional dijo: 'Puedo agarrar a una mujer en cualquier sitio, y a ella le gusta'. Me preguntaron si me gustaría debatir con este caballero, y dije: 'no'. Dije, 'si estuviéramos en el instituto, le llevaría detrás del gimnasio y le daría una paliza brutal"", dijo Biden en un discurso en la Universidad de Miami, según la cadena de televisión ABC News.

"He estado en muchos vestuarios a lo largo de mi vida. Soy bastante buen atleta. Cualquier tipo que hablara de esa forma (como Trump) era normalmente el H.D.P. (iniciales de hijo de puta) más gordo y feo de la sala", agregó el ex vicepresidente.

Ésta es la segunda vez que Biden habla en público de sus deseos de combatir físicamente con Trump: a finales de la campaña electoral de 2016, el entonces vicepresidente dijo que le gustaría "llevar detrás del gimnasio y dar una paliza" al entonces candidato presidencial republicano.

Aunque Biden no ha aclarado si planea presentarse a las elecciones presidenciales de 2020, algunas encuestas le han perfilado como el favorito en un campo demócrata donde por ahora no hay muchas más figuras capaces de reunir tanto el apoyo del partido como el favor de los votantes.

El ex vicepresidente, de 75 años, ha tenido durante su carrera bastante éxito entre la clase blanca trabajadora que se decantó por Trump en las elecciones de 2016, aunque no está claro que pueda repetir la hazaña en una contienda presidencial.

Trump, que sigue obsesionado con la campaña electoral de 2016, también tuiteó hoy que, durante esa contienda, le acusaban de "gastar mucho menos dinero y no usar tan bien las redes sociales" como su rival demócrata, Hillary Clinton.

"¡Ya no dicen eso!", se vanaglorió el presidente.

Remember when they were saying, during the campaign, that Donald Trump is giving great speeches and drawing big crowds, but he is spending much less money and not using social media as well as Crooked Hillary’s large and highly sophisticated staff. Well, not saying that anymore! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 22, 2018

