Francia: 2 muertos y 12 heridos en toma de rehenes Se trata de una tienda de dos mil metros cuadrados en la que trabajan 50 empleados Por EFE

Una decena de personas fueron liberadas en el supermercado de la cadena "Système U" en Trèbes (sur de Francia) tras la toma de rehenes ejecutada hoy en un supuesto acto terrorista, según informó a Efe el portavoz de la compañía, Thierry Desouches. Las autoridades informaron a la empresa de la liberación de en torno a una decena de rehenes, mientras que un agente de las fuerzas del orden permanece dentro del comercio junto al secuestrador, apuntó Desouches. "Estamos pendientes de la información que nos llega de las autoridades pero es importante que les dejemos trabajar pues la intervención policial no ha terminado", añadió. Esta misma fuente explicó a Efe que se trata de una tienda de 2.000 metros cuadrados en la que trabajan 50 empleados, aunque en la central no disponen de información exacta sobre el número de trabajadores que se encontraba en el lugar a la hora del ataque. Todo indica que se trata de un acto terrorista: Philippe La situación de toma de rehenes en un supermercado en Trèbes, junto a Carcasona (sur de Francia), continúa en estos momentos, informó el primer ministro, Édouard Philippe, quien agregó que "todo indica que se trata de un acto terrorista". En declaraciones a la prensa, Philippe dijo que la vida del policía herido previamente cuando corría junto a tres compañeros -presuntamente por el mismo autor del secuestro- no corre peligro, y recordó que las operaciones para acabar con la toma de rehenes "no están en este momento terminadas".