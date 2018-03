106 pasajeros perdieron un vuelo porque el copiloto estaba borracho

Una aerolínea portuguesa ofreció disculpas a 106 pasajeros varados en el aeropuerto de Stuttgart, en el suroeste de Alemania, al cancelar un vuelo a último momento porque el copiloto estaba borracho.

Poco antes de la partida del vuelo TP523 de TAP a Lisboa el viernes por la noche, un empleado del aeropuerto advirtió que el copiloto se tambaleaba y su aliento olía a alcohol. Avisó a las autoridades, que decidieron no autorizar la partida.

No estaba claro si el copiloto, de 40 años, fue detenido. La empresa publicó en redes sociales que se realizará una investigación interna "y se actuará conforme, tomando las medidas necesarias y consecuentes".

La agencia noticiosa alemana dpa informó el sábado que los 106 pasajeros fueron alojados en hoteles. TAP tuiteó que los pasajeros solo podrían volar el lunes, “que por el momento es el primer día con asientos disponibles”

Hello Luis. The flight TP523 from Stuttgart to Lisbon on 23 March, operated by Portugália, was canceled due to the pilot's incapacity: TAP Air Portugal will go through an internal investigation process and act accordingly, taking the necessary and consequent measures.

