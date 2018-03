Descubren nueva forma de robo en conciertos de la CDMX

Los dos días del concierto musical Vive Latino se cometieron decenas de robos de celulares, que fueron denunciados en redes sociales, sin embargo la policía auxiliar contratada para la vigilancia de este evento no recibió denuncia directa alguna.

El modus operandi en todos los atracos fue el mismo: un grupo de entre cinco y seis jóvenes que vestían sudaderas y gorras que iban juntos pero no se hablaban entre sí en los puntos de acceso o salida se arremolinaban empujaban a sus víctimas y en segundos los despojaban de sus dispositivos móviles.

No te pierdas: RADAR: 186 mdd gastan los mexicanos en conciertos musicales

Los robos dentro de este concierto masivo ocurrieron lo mismo por la mañana que al cierre a las 23:00 horas.

Uno de esos casos es el de Eduardo Ayala, quien al salir del evento, entre el mar de gente observó a un grupo de seis jóvenes con gorras y sudaderas que lo rodearon, se concentró el tumulto y comenzaron a empujarse y cuando buscó su teléfono ya no lo tenía.

"El modus operandi al parecer está bastante armado, durante el recorrido y la aglomeración de personas pasa un grupo de alrededor de cinco personas empujando, en ese momento quitas las manos de las bolsas de tu pantalón, donde vas reguardando tus pertenencias, colocas las manos en la persona que va a tu lado para no caer por el empujón y en menos de 30 segundos ya no tienes celular”, dijo.

Vannesa también fue víctima de este tipo robos la noche del sábado comenzó a buscar los módulos de seguridad del evento para poder iniciar una denuncia y con ello una carpeta de Investigación a través de un Ministerio Público Móvil, sin embargo, los módulos a los que llegó estaban cerrados, cubiertos hasta con lonas y nadie del personal de seguridad privada, ni la policía auxiliar en el lugar supo orientarla.

"Ningún policía me pudo decir donde iniciar mi denuncia, hablé a la empresa telefónica para suspender mi línea (Telcel) y ahí mismo me dijeron que no presentara mi denuncia que porque nunca hacían nada y era un mero formulario y que iba a perder tiempo, que mejor pagara el deducible de mi equipo porque estaba asegurado y eso fue lo que hice”, platicó.

Lee también: Policías golpean a fans afuera del concierto de Depeche Mode

La madrugada del domingo en la clínica 15 del IMSS se atendía el caso de un joven que había sido golpeado por haberse resistido al atraco de su equipo.

El robo de teléfono celular se ha incrementado en los últimos cuatro años en la Ciudad de México, este delito tuvo un alza de 153 %, ya que en 2014 la Procuraduría local registró cuatro mil 240 denuncias, mientras que hasta octubre de 2017 había diez mil 762.

Nadie se salva del robo en conciertos

En el concierto del Corona Capital del año pasado también fueron denunciados robos durante este evento masivo.

Este concierto concentró más de 70 mil personas al igual que el Vive Latino y mediante redes sociales fueron denunciados robos de carteras, teléfonos celulares y otros artículos de mano.

También en Twitter y Facebook se compartieron anécdotas en las cuales, incluso gente del cuerpo de seguridad del evento, mencionaban estar atados de manos al no poder actuar ante dicha situación.

Al respecto el subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la Procuraduría capitalina, Guillermo Terán Pulido, informó que la Fiscalía en Iztacalco recibió cinco puestas a disposición por robo de celulares dentro del festival Vive Latino.

En ese festival, en ese punto de reunión, hubo permanencia de la Secretaría de Seguridad Pública y tuvimos conocimiento de cinco puestas a disposición por robo de celular”, detalló el funcionario.

El funcionario precisó que nadie acudió a denunciar robo de celulares y las cinco carpetas con las que cuentan fueron derivadas de las detenciones hechas por agentes policiales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: