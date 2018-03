FOTOS: Así se vivió en el mundo la Hora del Planeta

Como cada año, este sábado se conmemoró la Hora del Planeta, lo que comenzó como un evento simbólico de apagar las luces en Sydney, durante 2007.

Ahora la Hora del Planeta es el "movimiento más grande del mundo en defensa del medio ambiente", lo cual, "inspira a millones de personas a tomar medidas para nuestro planeta y la naturaleza", de acuerdo a su sitio web.

It's time to #Connect2Earth this is #EarthHour – Each & every Londoner has the power to make a change. #EarthHour2018 pic.twitter.com/WeviqW2uoU

