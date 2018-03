Ejército impone multa millonaria a funcionarios ¡por hacer su trabajo!

Con una multa superior al millón de pesos el Órgano Interno del Control del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) busca sancionar a 8 funcionarios por liberar el pago de los servicios funerarios de tres militares que perdieron la vida.

De acuerdo con fuentes de primer nivel, consultados por Publimetro, el órgano interno militar inhabilitará a los funcionarios hasta por 10 años luego de aprobar el apoyo económico a los familiares de los deudos.

Por separado, los servidores públicos del ISSFAM dieron luz verde a los pagos; sin embargo, el organismo los sancionará, ya que, de acuerdo con la normatividad, los beneficiarios que solicitan las pagas de defunción deberán presentar facturas a su nombre.

Los servidores públicos excusaron que aprobaron el pago económico, al ser un derecho humano y una prestación que tienen los militares.

"se busca castigar a ocho funcionarios que sólo hicieron su trabajo y que velaron por los derechos humanos de estas familias, nunca se cometió ninguna irregularidad", admitió.

El ISSFAM cuenta con un presupuesto que supera los 500 millones de pesos para el pago de seguro de vida en primera, segunda o tercera categoría.

De esta manera, a través de un simulador, se determina el pago de indemnización, ya sea esta por retiro o por incapacidad en actos de servicio y lesiones en activo.

Congelan pagos

Por lo menos son 18 familias al que el ISSFAM les ha retenido los pagos de sus deudos por varios meses, por no poder comprobar gastos funerarios.

Según una serie de testimonios recabados por esta casa editorial por separado, el organismo militar se niega a liberar los recursos —que por ley les corresponde a las familias— desde razones como no contar con una factura hasta cuestiones administrativas.

En su mayoría, los militares que perdieron la vida, fueron personas jubiladas, de diferentes rangos como tenientes, generales brigadier y capitanes.

"Son ya cuatro meses que me deben del pago de marcha, mi esposo murió el pasado 20 de diciembre y aún no recibo el pago que me corresponde; me piden que les entregue una factura cuando no la tengo", externó una de los familiares de los militares que murieron, quien pidió el anonimato.

En todos los casos, las personas argumentaron que el ISSFAM se niega a pagar por no presentar factura, cuando en su mayoría velaron a sus familiares en el Campo Militar y velorios particulares que sólo emiten una nota de remisión.

"Mi familiar falleció el pasado 25 de octubre y lo velamos en un particular, donde solamente nos dieron una nota de remision, que no nos han querido aceptar en el Issfam", acusó.

El 9 de agosto de 2003 entró en vigor la nueva ley del ISSFAM para salvaguardar prestaciones como Haber de retiro, Pensiones, Compensaciones, Seguro de Vida, Seguro Colectivo de Trabajo, Préstamos hipotecarios, Casas hogar para retirados, Servicio médico integral, Vivienda, entre otras.

Sanción

Hasta un millón 500 mil pesos deberán pagar ocho funcionarios del ISSFAM.

18 familias siguen sin poder cobrar la prestación que otorga el organismo militar.

