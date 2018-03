Detienen al ex presidente catalán Carles Puidgemont en Alemania

El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, fue detenido hoy por la policía alemana cuando cruzaba la frontera en carro desde Dinamarca, luego de que se activara una orden de detención europea en su contra.

Puigdemont, quien viajaba desde Finlandia a su residencia, en la localidad belga de Waterloo, fue detenido poco antes de las 12:00 horas locales, en momentos en que transitaba por una carretera en dirección a la ciudad de Hamburgo.

De acuerdo con fuentes policiacas, el expresidente catalán está retenido en una comisaría mientras se revisan los términos de la orden de detención europea que fue reactivada.

El viernes pasado, el Tribunal Supremo de España comunicó el procesamiento por delitos de rebelión, desobediencia y malversación de fondos públicos a los principales dirigentes independentistas de Cataluña (noreste de España), por hechos cometidos en el reciente proceso secesionista en esa comunidad.

El juez Pablo Llarena citó a los 28 imputados (y en su caso a sus abogados) en la causa que instruye contra el proceso independentista a una comparecencia a la que no asistió la republicana Marta Rovira, quien huyó de España a primeras horas de este viernes.

En un auto de 69 páginas, el juez detalló los aspectos fundamentales del proceso independentista y los hechos que tipifica como delitos de acuerdo a la legislación española, y con ello pasa de la fase de investigación a procesamiento.

Por presunto delito de rebelión a 13 investigados: el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont; el ex vicepresidente Oriol Junqueras; siete ex consejeros del gobierno catalán Joaquim Forn, Jordi Turull, Raúl Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antoni Comín y Dolors Bassa.

Además, por este mismo delito se procesa a:

La ex presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell

El ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez

El de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart

La secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Marta Rovira

Por malversación de fondos se procesa a Puigdemont, Junqueras, Forn, Turull, Romeva, Ponsatí, Rull, Comín, Bassa, Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret.

Por el delito de desobediencia se procesa a cinco ex miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet, y Joan Josep Nuet.

Asimismo, por este mismo delito a la ex presidenta del grupo parlamentario de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) Mireia Boya, y su ex portavoz Anna Gabriel Sabaté.

El juez fijó una fianza de responsabilidad civil por importe de 2.1 millones de euros que deberá ser prestada solidariamente por los 14 ex miembros del gobierno catalán procesados, para asegurar responsabilidades pecuniarias.

La cuantía se ha establecido sumando a los 1.6 millones de euros que el juez señala que fue el montante que hubo de emplearse para sufragar el referéndum del 1 de octubre, de acuerdo a las investigaciones practicadas.

Además, el juez mantiene en prisión a Junqueras Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y las medidas cautelares contra los huidos en Bruselas Puigdemont, Comín, Serret, Puig y Ponsatí, y Anna Gabriel Sabaté en Ginebra.

