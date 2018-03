20 países expulsan a funcionarios de Rusia por Caso Skripal

Cerca de 20 países expulsaron de sus territorios a diplomáticos originarios de Rusia este lunes; en un hecho sin precedentes. La medida fue tomada en conjunto como muestra de apoyo a Reino Unido, en el caso del envenenamiento al ex espía ruso Serguéi Skripal y su hija.

Washington expulsó a 60 diplomáticos y ordenó el cierre del consulado ruso en Seattle; mientras que 14 naciones de la Unión Europea expulsaron también a diplomáticos rusos, entre ellas España, Alemania, Lituania, Polonia, Rumania, Holanda y la República Checa.

A esta medida se sumaron Ucrania y Canadá, cuya canciller calificó el ataque con una sustancia neurotóxica en suelo británico como detestable, y potencialmente nocivo para miles de habitantes de la zona.

Hasta el momento, esta es la lista de países que han anunciado expulsión de diplomáticos rusos

Canadá Estados Unidos Alemania Dinamarca Países Bajos Reino Unido Francia España Croacia Italia Albania República Checa Rumania Polonia Ucrania Lituania Letonia Estonia Finlandia Suecia

Rusia responde las expulsiones masivas

Rusia responderá de manera "recíproca" a las expulsiones de diplomáticos rusos ordenadas por países de la UE y Estados Unidos, pero la decisión final la adoptará el presidente Vladímir Putin, declaró hoy el Kremlin.

"Tenemos que analizar la situación… se hará un análisis en la Cancillería, y luego se le presentarán al presidente propuestas de los pasos de respuesta. La decisión definitiva la adoptará el jefe del Estado", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a los periodistas.

Señaló que Rusia se guiará "como siempre, por el principio de la reciprocidad".

"Es importante señalar que lamentamos sobremanera que se esgrima como causa de estas decisiones (las expulsiones de los diplomáticos rusos) el llamado 'caso Skripal'. Lo hemos dicho más de una vez y volvemos a repetirlo: Rusia no tiene nada que ver con ese asunto", dijo Peskov.

Añadió que no es la primera vez en la historia que se han producido expulsiones de diplomáticos, pero consideró que en ese caso no están justificadas por nada, en alusión a las acusaciones de Londres sobre la responsabilidad de Moscú por el envenenamiento del ex espía ruso y su hija con un agente nervioso de fabricación rusa.

"Y no se trata de su carácter masivo, sino de lo equivocadas que son estas decisiones. Porque desde nuestro punto de vista, el argumento del llamado 'caso Skripal' no se sostiene en nada", dijo Peskov, en alusión a las acusaciones de la responsabilidad rusa en el envenenamiento.

Theresa May agradece a 18 países la expulsión de "agentes de inteligencia" de Rusia

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, agradeció hoy el "esfuerzo colectivo" de 18 países que han expulsado a cerca de cien diplomáticos rusos,

"Se trata de la mayor expulsión colectiva de agentes de inteligencia rusos en la historia", dijo May durante una comparecencia en la Cámara de los Comunes para dar cuenta de la reunión del Consejo Europeo celebrado la semana pasada.

La jefa del Gobierno británico subrayó que quince Estados miembros de la Unión Europea (UE), incluyendo su país, así como Estados Unidos, Canadá y Ucrania, han anunciado la expulsión de diplomáticos rusos como medida contra "los continuados intentos de Rusia por violar el derecho internacional".

Para May, el "régimen" del presidente ruso, Vladímir Putin, "está llevando a cabo actos de agresión contra nuestros valores compartidos e intereses, dentro de nuestro continente y más allá".

La posición de México ante este caso internacional

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el gobierno de México "condena categóricamente el ataque con gas nervioso", y anunció que "dará seguimiento puntual a las investigaciones conducentes y, en caso de comprobarse el involucramiento o intervención de algún Estado en territorio de otro, se reserva el derecho de ejercer las acciones diplomáticas que estime conveniente, incluyendo la declaración de persona non grata respecto de sus diplomáticos en México, en términos de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas".