Estados Unidos y la Unión Europea expulsan funcionarios rusos por Caso Skripal

El Gobierno de Estados Unidos ordenó hoy la expulsión de 60 funcionarios rusos en respuesta al intento de asesinato en Londres del exespía Sergei Skripal, quien fue hospitalizado el pasado 4 de marzo tras ser expuesto a un agente químico, informaron fuentes oficiales.

La medida, que contempla también el cierre del consulado ruso en la ciudad de Seattle (Washington), servirá además de para "enviar un mensaje claro a los líderes rusos", para aumentar la seguridad nacional y para reducir la capacidad de espionaje del Kremlin, señalaron fuentes del Gobierno en una rueda de prensa telefónica.

Estados Unidos se suma así al Reino Unido, que la semana pasada expulsó de su territorio a 23 diplomáticos ante la certeza de que el Kremlin está detrás del atentado contra Skripal.

Además, catorce países de la Unión Europea (UE) han decidido expulsar a diplomáticos rusos en respuesta al envenenamiento de un exespía ruso y su hija en Salisbury (Reino Unido), según anunció hoy el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

"Hoy catorce estados miembros han decidido expulsar a diplomáticos rusos como consecuencia directa de las discusiones del Consejo la pasada semana sobre el ataque de Salisbury. No se excluyen medidas adicionales, incluidas más expulsiones, en los próximos días o semanas", dijo Tusk en Twitter.

Today 14 EU Member States decided to expel Russian diplomats as direct follow-up to #EUCO discussion last week on #SalisburyAttack. Additional measures including further expulsions are not excluded in coming days, weeks.

— Donald Tusk (@eucopresident) March 26, 2018