Presunto novio de César Ulises desata polémica y homofobia

El usuario de twitter Gustavo Cuevas causó polémica tras una publicación en la que asegura que era el novio de César Ulises Arellano Camacho, joven desaparecido en Jalisco y hallado muerto este domingo en Barranca de Huentitlán.

"En este momento me vale lo que piensen, si México es homofóbico o no; si la sociedad piensa que el estado tuvo la culpa o incluso criminales. No fue así. Conozco a César Ulises Arellano, y sí, como pueden ver, era mi novio. Ulises, con el corazón destrozado; digo: te quiero", escribió en su cuenta.

En éste momento me vale lo que piensen, sí México es homofóbico o no; sí la sociedad piensa que el estado tuvo la culpa o incluso criminales. No fue así. Conozco a César Ulises Arellano, y sí, como pueden ver, era mi novio. Ulises, con el corazón destrozado; digo: te quiero. 💔 pic.twitter.com/O3w9NqoZhR — tavøc (@gussscuevas) March 26, 2018

Aunque muchos usuarios expresaron solidaridad, hubo otros que le reprocharon querer aprovecharse de la situación para llamar la atención e incluso hubo algunos mensajes homofóbicos.

Una cuenta creada especialmente para buscar justicia para César Ulises publicó una serie de capturas de pantalla del perfil en Facebook de Cuevas en las que se observa que desde el jueves pasado, cuando ya se había dado a conocer la desaparición, sus publicaciones no reflejaban preocupación

POR QUÉ RECIÉN LO ESTÁIS MENCIONANDO Y ANTES NI MOVÍAS UN DEDO O TE IMPORTABA, NO LUCRES pic.twitter.com/glC7D6QPCT — JUSTICIA PARA CESAR ULISES (@JUSTICIAPARACES) March 26, 2018

También expuso los comentarios de otra persona de nombre Ernesto Correa, quien asegura que es mentira que Cuevas siguiera siendo novio de César, pues había terminado con él hace tiempo y posteriormente tuvo otras parejas.

Por otra parte, otros usuarios hicieron comentarios homofóbicos diciendo que lo mataron por ser gay; según los reportes de la Fiscalía General del Estado, el joven dejó una nota despidiéndose, por lo que la principal línea de investigación es el suicidio.