Gobernador de Campeche causa polémica por tener 'trato especial' en hospital público

El gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, recibió criticas después de una publicación donde informaba que había llevado a su hijo Sebastián a un hospital público.

"Mi pequeño Sebastián sufrió hace unas horas un accidente que nos angustió mucho a toda la familia (…) Les agradecemos, Christelle, yo y toda mi familia de todo corazón, el profesionalismo y la calidez de las enfermeras y del equipo médico de urgencias del Hospital de Especialidades", escribió el mandatario estatal en su cuenta de Facebook.

Agregó que la encomienda es monumental pues "hay mucho por hacer y nos esforzaremos por mejorar siempre".

Destacó que ese hospital ubicado en la capital campechana atiende a miles de personas y agradeció mucho contar con el talento y cariño de este gran equipo de atención médica.

Sin embargo, usuarios en esta red social aprovecharon a criticar al mandatario estatal pues aseguran "recibió un trato especial y fue atendido de forma muy rápida.

"Pos como no lo vam a atender si es el hijo del gobernador tiran todos al suelo y lo ponen a el a mi casi me matan en ese lugar y las enfermeras riendose y jugando ssu cel yo tirado enfrente de ellas en el piso con una cirugia abierta desangrandome tube q salir a la fuerza y me llevaron el cmc", destacó un usuario en la publicación.

La mayoría de los casos alegan a que en ese hospital se tardan mucho en atender a las persona inclusive si se trata de una emergencia.

