Inconforman las obras de remodelación en el Parque Morelos

Después de casi un año de obras en la zona, que han convertido el espacio en un terregal, el ayuntamiento de Guadalajara informó que será en mayo cuando concluyan los trabajos de rehabilitación en el Parque Morelos de Guadalajara. Vecinos acusan que el municipio no los tomó en cuenta para definir el proyecto de intervención y critican la demora que ha tenido el proyecto.

La primera etapa de trabajos inició en febrero del año pasado y se realizó en cuatro meses; para principios de octubre se retomaron las obras y se informó que concluirían en abril, pero en un recorrido realizado por autoridades municipales este lunes, se informó que se culminaría hasta mayo. Durante el año de trabajos en el parque, lentamente se terminó de alejar a los pocos visitantes que a él acudían.

Francisco Ontiveros, director de Construcción de la Dirección de Obras Publicas explicó que las obras llevan avance de 76%.

Las obras del Parque Morelos conectarán con el proyecto de Ciudad Creativa Digital. / FOTO: Publimetro

En un recorrido por el parque, para revisar avances de obras, el presidente municipal interino, Enrique Ibarra, explicó que junto con la rehabilitación estética del espacio, se implementarán políticas públicas, apegadas a derechos humanas para atender las problemáticas que han convertido al Parque Morelos como un foco rojo donde prolifera la venta de drogas, delincuencia y prostitución.

5.5 hectáreas del Parque Morelos las intervenidas por autoridades municipales

Sin embargo, no todos los vecinos están conformes con los trabajos. Patricia González, representando a un grupo de vecinos, acusaron que el municipio no los tomó en cuenta para el desarrollo del proyecto: “Han ido tumbando los árboles, por la noche como bandidos han ido quitando los árboles (…) no nos tomaron en cuenta para explicarlo. Es como todo, si vienen y te dicen que van a mejorar tu casa, no vas a decir que no, entonces el tejido social si es lo más importante, pero no hemos sido tomados en cuenta” explicó.

La representante vecinal criticó que el proyecto de Ciudad Creativa Digital se haya convertido en un negocio inmobiliario que terminó afectando al parque. “La desinformación ha sido de allá para acá, no de acá para allá. Acudimos a las 10 mesas donde preguntaron como queríamos el parque, al final lo hicieron como quisieron y no nos tomaron en cuenta”. Señaló que para empezar, nunca quisieron un parque donde predominara el concreto.

Luego de la intervención de los vecinos, el alcalde se comprometió a abrir una mesa de diálogo con los inconformes y a recibirlos el próximo miércoles en Palacio Municipal.

Elementos del proyecto

• Inversión de 29 millones de pesos

• Se instalaron 98 pozos de absorción, cinco mil metros lineales de instalación eléctrica oculta; 174 luminarias nuevas (led), 240 registros eléctricos y se habilitaron 12 cisternas.

• Falta colocación del equipamiento urbano: mobiliario, jardinería, módulos lúdicos y señalética.

• Se van a colocar dos puntos limpios y cruceros seguros.

• Hay mil 600 árboles, de los que se han intervenido más de 300, algunos por problema de muérdago.