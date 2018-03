Trump despide a secretario de Asuntos de Veteranos y nomina a su médico personal para el cargo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió a David Shulkin como secretario de Asuntos de Veteranos y nominó para el cargo a su médico personal Ronny Jackson.

Aunque funcionarios adelantaron desde el fin de semana el posible despido, este miércoles Trump publicó en su cuenta de twitter "me complace anunciar que tengo la intención de nominar al muy respetado almirante Ronny L. Jackson, MD, como el nuevo secretario de asuntos de veteranos", al mismo tiempo que agradeció a Shulkin por su desempeño.

….In the interim, Hon. Robert Wilkie of DOD will serve as Acting Secretary. I am thankful for Dr. David Shulkin’s service to our country and to our GREAT VETERANS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2018