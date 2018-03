Hay una buena posibilidad de que Kim Jong-un haga lo correcto: Trump

El presidente de China, Xi Jinping, informó anoche a su colega estadounidense, Donald Trump, de la reunión que mantuvo con el líder norcoreano Kim Jong-un.

Según indicó Trump en su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense recibió un mensaje de Xi en el que le comunicaba que la reunión entre ambos líderes había ido bien y que el dirigente norcoreano esperaba con expectación su encuentro con el presidente de EU, previsto para el mes de mayo.

Received message last night from XI JINPING of China that his meeting with KIM JONG UN went very well and that KIM looks forward to his meeting with me. In the meantime, and unfortunately, maximum sanctions and pressure must be maintained at all cost!

"Recibí un mensaje anoche de XI JINPING desde China acerca de su reunión con KIM JONG UN, que fue muy bien", señala Trump en su cuenta en la citada red social.

También explica que el líder norcoreano le había expresado a Xi que espera ansioso el encuentro que ambos preparan y que podría celebrarse el próximo mes de mayo.

Mientras llega ese encuentro "y desafortunadamente, ¡las sanciones y presiones máximas (contra Corea del Norte) se deben mantener a toda costa!", precisa el presidente estadounidense.

For years and through many administrations, everyone said that peace and the denuclearization of the Korean Peninsula was not even a small possibility. Now there is a good chance that Kim Jong Un will do what is right for his people and for humanity. Look forward to our meeting!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2018