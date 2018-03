Politóloga guatemalteca Gloria Álvarez responde a quienes piden su expulsión de México

La escritora y politóloga guatemalteca Gloria Álvarez, autora de libros como "El engaño populista" y "¿Cómo hablar con un progre?", respondió a los críticos que piden su expulsión del país por sus análisis sobre el proceso electoral en México.

Álvarez ha dictado una serie de conferencias y charlas sobre Andrés Manuel López Obrador y los diversos actores políticos mexicanos de la actualidad. "Tampoco entiendo por qué los de Morena le tienen tanta tirria al PAN. Si desde que se alió con el PRD, felices deberían estar", se lee en una publicación del pasado 15 de marzo.

A través de la página Change.org, un usuario identificado como "Nicolas Villarreal" inició una petición dirigida a Senado de la República y a la Cámara de Diputados para "aplicar el artículo 33" a Gloria Álvarez, asegurando que "ha estado en Nuestro pais entrometiendose en la vida politica de la Nacion, creando incertidumbre con sus comentarios y denostando a Ciudadanos de Nuestro Pais (sic)". La petición cuenta ya con 20 mil de las 25 mil firmas requeridas.

Al respecto, Gloria Álvarez publicó lo siguiente en su cuenta de Facebook. "Yo he venido a trabajar en México en varias ocasiones desde 2015 y muy poca gente, como dicen en buen mexicano, me “pelaba”. Mi responsabilidad no es, que en México, al igual que en la mayoría de países de América Latina, los habitantes traten la política como si fuera el mundial de fútbol y solo cuando hay elecciones, se comporten como verdaderos ciudadanos prestándole entonces atención, a aquellos que siempre nos estamos ocupando de dar la batalla de las ideas en la política, la economía, la cultura y la sociedad".

Y añade: "Como siempre lo he hecho, en dado caso, se legalice la expulsión de mi actual residencia en México, por supuesto que acataré el mandato… Sin embargo, México es una nación que se ha caracterizado por darle cabida a personajes que a lo largo de la historia han sido controversiales, amenazados de muerte, perseguidos o que simplemente han venido aquí en búsqueda de oportunidades que sus países natales simplemente no ofrecen. Tan ha sido el caso de personajes como Leon Trotsky, docenas de guerrilleros marxistas guatemaltecos durante el conflicto armado de 36 años de mi país o de mi compatriota Ricardo Arjona".

¿Qué es el Artículo 33?

De acuerdo con el Artículo 33 de la Constitución Mexicana "Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país".

En diciembre de 2015 el Senado avaló ley reglamentaria del artículo 33 de la Constitución, con 78 votos a favor, cuatro en contra y una abstención. Refirió que el objetivo es "armonizar la reforma en materia de derechos humanos aprobada en 2011, con los compromisos asumidos por México con la firma de convenios y tratados internacionales".

El procedimiento esta a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob), por conducto del Instituto Nacional de Migración (INM), que será la entidad responsable de la sustanciación y ejecución de los procedimientos establecidos, con el apoyo de las dependencias de la Administración Pública Federal, las entidades federativas y municipios.

Por tanto, la Segob tendrá la obligación de notificar el inicio del procedimiento de expulsión a la persona extranjera en que se haya encontrado en falta, así como de orientarle sobre su derecho de recibir asistencia consular, por lo que se le brindarán todas las facilidades para que mantenga comunicación con su consulado.

La persona extranjera en proceso habrá de presentarse periódicamente ante la autoridad, así como sujetarse a la prohibición o restricción de concurrir a determinadas reuniones, visitar ciertos lugares, o comunicarse con determinadas personas, cuando estén relacionados con los hechos, e incluso le podrá ser retenido el pasaporte.

De encontrarse responsable de violentar la norma, será detenida y permanecerá en las instalaciones migratorias o lugares que se habiliten.

La Segob podrá imponer una o más medidas cautelares, como exhibición de garantía económica, ya sea con depósito en efectivo en institución financiera o con el pago de fianza por el monto que fije la autoridad.

