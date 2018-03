Trump despotrica contra gobernador de California, su nuevo "peor enemigo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó hoy al gobernador de California, Jerry Brown, quien el viernes con motivo de las Pascuas indultó a cinco inmigrantes con antecedentes penales que enfrentaban la deportación.

Brown incluyó a los inmigrantes, todos ellos encarcelados por delitos relacionados con tráfico de drogas y otros delitos "no violentos", dentro de un grupo de 56 indultados y 14 conmutaciones de pena.

En un mensaje de Twitter, Trump criticó que Brown indultara a "5 extranjeros ilegales criminales, cuyos crímenes incluyen (1) secuestro y robo (2) golpear a la esposa y amenazar con un crimen con la intención de aterrorizar (3) comerciar con drogas. ¿Es esto realmente lo que quiere la gran gente de California?".

Governor Jerry “Moonbeam” Brown pardoned 5 criminal illegal aliens whose crimes include (1) Kidnapping and Robbery (2) Badly beating wife and threatening a crime with intent to terrorize (3) Dealing drugs. Is this really what the great people of California want? @FoxNews

