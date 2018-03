Trump ordena reforzar 106 kilómetros de vallas fronterizas con México

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés) de EU aseguró hoy que durante 2018 se llevarán a cabo obras en 160 kilómetros de la frontera con México para reforzar la valla preexistente con "nuevas características" de seguridad.

En rueda de prensa en la sede de la agencia, el comisario interino de la CBP, Ronald Vitiello, señaló que las obras ya habían comenzado en Calexico (California), en un tramo de dos millas; y que en abril, empezarían en Santa Teresa (Nuevo México), en otro.

Vitiello subrayó que "habrá 100 millas" (160 kilómetros) de frontera que se reforzarán con "nuevas características" en 2018, como los ocho metros de altura solicitado por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, gracias a los 1,600 millones de dólares presupuestados para ello por el Congreso.

Trump presumió el jueves de haber comenzado la construcción de su prometido muro con México, pero volvió a generar polémica al referirse a un proyecto de reemplazo de valla fronteriza en California aprobado incluso antes de su campaña presidencial, en 2009.

Preguntado acerca de ello, Vitiello afirmó que las declaraciones de Trump no eran incorrectas ya que se estaba reforzando una valla fronteriza "ruinosa" con "nuevos elementos" de seguridad.

El funcionario explicó que actualmente existe una estructura en la frontera del suroeste de EU con México de mil 50 kilómetros, construida durante administraciones previas a la de Trump, y que el objetivo es cubrir ahora cerca de mil 600 kilómetros.

Great briefing this afternoon on the start of our Southern Border WALL! pic.twitter.com/pmCNoxxlkH

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2018