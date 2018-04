México y EU trabajan juntos en temas migratorios, asegura la SRE

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray Caso, destacó que México y Estados Unidos trabajan juntos en temas migratorios, luego de que el mandatario republicano, Donald Trump, asegurara que cancelaría el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) si el gobierno mexicano no hace algo para evitar que indocumentados crucen la frontera.

Además de desear felices Pascuas, el canciller mexicano resaltó que esa cooperación no debiera ser cuestionada por reportes noticiosos imprecisos y aclaró que defender la dignidad y las garantías humanas no se contrapone con el Estado de Derecho.

"México y EU trabajamos juntos en temas migratorios en la región. Los datos así lo confirman. Esta cooperación no debiera cuestionarse a partir de reportes noticiosos imprecisos. Defender la dignidad y los derechos humanos no se contrapone con el estado de derecho. Felices Pascuas", señaló el funcionario en la red social.

La mañana de este domingo, Donald Trump anunció por medio de su cuenta de Twitter que cancelaría el TLCAN si México no hacía algo para evitar que gente indocumentada cruce la frontera.

Mexico is doing very little, if not NOTHING, at stopping people from flowing into Mexico through their Southern Border, and then into the U.S. They laugh at our dumb immigration laws. They must stop the big drug and people flows, or I will stop their cash cow, NAFTA. NEED WALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 1, 2018