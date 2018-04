Clausuran cinco prostíbulos, se vinculan al caso de los tres desaparecidos

En total son cinco los prostíbulos clausurados por personal de la Fiscalía estatal y presuntamente propiedad de Edna “N”, tía de uno de los tres estudiantes de cine desaparecidos en el Nuevo Periférico de Tonalá el pasado 19 de marzo. La mujer fue detenida acusada del delito de lenocinio.

Edna “N” es tía de Javier Salomón Aceves de 25 años, oriundo de Mexicali y quien vivía en Guadalajara por sus estudios de cine.

Los negocios clausurados por la fiscalía son Masajes Alcalá, ubicado en avenida Revolución 1683, colonia La Loma, en Guadalajara; Masajes Jimmy's, que está en Calzada Independencia Norte 883, frente a la Fuente Olímpica, en Guadalajara; para Caballeros Mediterráneo, con dirección en avenida Niños Héroes 970, en la colonia Mexicaltzingo, en Guadalajara; y Estética Masculina Palacio, en avenida Luis Pérez Verdía 422, en la Colonia Ladrón de Guevara.

La mañana de este miércoles, familiares de la detenida acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a interponer una queja por violaciones a los derechos humanos, acusando que el arresto se hizo sin una orden de aprehensión vigente y a pesar que habían tramitado un amparo.

La fiscalía indaga si la desaparición de los jóvenes tiene relación con la operación de alguno de estos inmuebles donde se ejerce la prostitución. / FOTO: Cortesia

La autoridad informó que sí existía una orden de aprehensión por el delito de lenocinio.

Autoridades confirmaron que se investiga si la operación de estos lugares tendría relación con la desaparición de los jóvenes.

Familiares de la mujer detenida afirman que la autoridad violentó sus derechos humanos. / FOTO: Cortesia

Les dan un ultimátum

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, dio un ultimátum a funcionarios de la Fiscalía estatal para que en menos de 15 días existan resultados sobre las investigaciones de los tres estudiantes de cine desaparecidos el pasado 19 de marzo en Tonalá.

“Es mi tema prioritario. Personalmente, tienen los días contados y si no dan resultados voy a tener que sacudir la Fiscalía. Les he dado toda la confianza y no podemos esperar más para dar con el paradero de nuestros jóvenes (…) Si las cabezas no están dando resultados en los próximos 15 días… si no tengo resultados ni claridad de dónde están los jóvenes y damos con ellos, voy a tener que actuar. Así sea el último día de mi administración, no podemos seguir pasando los días sin tener claridad y resultados en esta investigación”, explicó Sandoval Díaz en entrevista radiofónica.

A decir del mandatario, todos los días tiene reuniones con personal de la Fiscalía y señaló que están descartando líneas de investigación, aunque hay una de ellas muy sólida: “No te puedo comentar algunas porque no podemos criminalizar a nadie. En este momento lo importante es la búsqueda y localización. Todos los días están aportando elementos, pruebas y esperamos pronto dar con su paradero”.

Sobre los más de tres mil desaparecidos que prevalecen en la entidad, el gobernador informó que la próxima semana ya estará definido un fiscal para personas desaparecidas.