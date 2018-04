Muere reclusa de Santa Martha; familiares rechazan que sea suicidio

El pasado 31 de marzo, Leslie Gabriela Castillo Garcés fue encontrada muerta en su celda en el Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla. De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades del penal, éste caso se trató de un suicidio.

Familiares de Leslie, aseguran que eso no pudo ser cierto ya que hay muchas pruebas que contradicen la versión de las autoridades.

La joven 27 años de edad ingresó al reclusorio en el 2011 por robar 100 pesos; a finales de este año regresaría a la libertad. Tenía planes de ir a la playa con su hijo de ocho años de edad, así como trabajar de mesera en un restaurante.

“En las últimas ocasiones que hablamos por teléfono me comentó que la habían castigado porque se peleó con una señora ( de nombre Eleonor) que quería imponer su voluntad en el dormitorio, cuando se termina el castigo las bajan y las vuelven a poner en el mismo dormitorio pero es un protocolo que no se debe hacer porque ya tenían riñas. También nos comentó que ya había pedido el cambio de celda tres veces pero que no se lo daban”, dijo Lorena Castillo, hermana de la fallecida, a Buzzfeed News México

De acuerdo con las declaraciones que Leslie hizo a sus familiares, ella no podía dormir bien y que con "cualquier ruidito se levantaba", debido a que tenía miedo.

Presunto suicidio

El 31 de marzo, Leslie fue encontrada ahorcada en su celda junto a una carta póstuma; sin embargo ésta aún no ha sido mostrada a los familiares.

De acuerdo con el medio Letraroja, otras reclusas aseguran que durante la madrugada escucharon a alguien pedir ayuda, pero los custodios no hicieron nada. Fue hasta las 7:00 horas cuando el cuerpo fue hallado por autoridades del penal femenil.

Según los familiares, no fueron notificados en el momento, e incluso aseguran que se enteraron por terceras personas y no por las autoridades del penal.

“Cuando llegamos la directora (Gloria María Hernández Gaona) nos atacó de inmediato y nos dijo que nosotras teníamos la culpa por no irla a ver. Lo decía para que nosotros nos sintiéramos culpables”, afirma Lilían, la hermana mayor de Leslie.

Leslie precisó que la directora del penal de Santa Martha les habían dicho que el cuerpo estaba colgado, amarrado de un pie y del cuello, pero la necropsia arrojó que el cadáver de la joven tenía golpes internos y varios rasguños.

“Se quieren lavar las manos y aseguran que el reclusorio no se han registrado muertes violentas en los últimos meses, pero otras mujeres nos han dicho que las tratan peor que a animales”, exclama Lilían.

Por el momento, la familia de Lilian ha ido a la CNDH para denunciar este caso y también someterán a diversas pruebas la carta, para asegurar si realmente la escribió ella y la antigüedad que tiene.

“Queremos que se le haga justicia a mi hermana y a todas las chicas, porque también tienen derechos”, finalizó Lilían.

PGJ abre investigación

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) informó que ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer el fallecimiento de la joven de 27 años, quien fue encontrada sin vida el pasado 31 de marzo.

De acuerdo con la dependencia, actualmente se trabaja para corroborar la autoría de la carta póstuma, en donde la ahora occisa narra que la decisión es "por el abandono de su familia y pareja sentimental".

"La procuraduría mantiene abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer el hecho y corroborar la autoría de la carta póstuma, a efecto de deslindar responsabilidades", destacó la PGJ por medio de un comunicado.

Por su parte, el perito en Criminalística de Campo refirió que en la celda en donde fue hallada la víctima "no hay señales de violencia", así como que el cadáver de Leslie "no presenta huellas de lucha o forcejeo".

