Trump promete "medidas enérgicas" contra la inmigración

El presidente Donald Trump prometió el miércoles que tomará "medidas enérgicas hoy" contra la inmigración, un día después de que dijo que quiere enviar efectivos militares a la frontera con México hasta tanto se construya el muro fronterizo prometido por él. La Casa Blanca aclaró que serían efectivos de la Guardia Nacional.

"Nuestras Leyes de Frontera son muy débiles mientras las de México y Canadá son muy fuertes", tuiteó el presidente. "¡El Congreso debe cambiar estas leyes de la era Obama y otras YA! Los demócratas nos estorban: quieren que la gente entre a nuestro país sin control… ¡CRIMEN! Tomaremos medidas enérgicas hoy".

Our Border Laws are very weak while those of Mexico & Canada are very strong. Congress must change these Obama era, and other, laws NOW! The Democrats stand in our way – they want people to pour into our country unchecked….CRIME! We will be taking strong action today.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 4, 2018