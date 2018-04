Debates permitirán a Anaya acortar distancia con López Obrador

El cambio con inteligencia que encabeza Ricardo Anaya permitirá al Frente Por México obtener el 1 de julio el respaldo del voto útil en las urnas y con ello, dar paso al primer gobierno de coalición en la historia de México, afirmó el coordinador de estrategia de la campaña del político queretano, Jorge Castañeda.

En entrevista con Notimex, resaltó que las propuestas que encabeza Anaya y el contraste de éstas con las que postula Andrés Manuel López Obrador, le permitirán alzarse con un triunfo, “porque esa es la polarización real de la elección entre Anaya y López Obrador y obtener el voto".

Se dijo cierto de que sí podrán acortar la brecha que según las encuestas, existe entre Anaya y el tabasqueño, pues para ello están los tres debates que se realizarán en las ciudades de México (22 de abril), Tijuana (20 de mayo) y Mérida (12 de junio), los cuales permitirán contrastar las propuestas de cada candidato de forma directa.

“No bastan. Son necesarias (las encuestas), pero no bastan para eso están las campañas, los spots, las redes, los eventos, etcétera, pero también para eso están los debates. Yo estoy seguro de que la agilidad mental y la preparación que tiene Anaya pues se van hacer notar mucho en los debates”, expresó.

El ex secretario de Relaciones Exteriores opinó que el 80% de la ciudadanía que repudia al PRI, es el mismo que desaprueba la actual “gestión y que quiere un cambio. Es un 80-20. La gran pregunta es ¿Qué cambio quiere ese 80%?".

“Si quiere el cambio hacia atrás de Andrés Manuel López Obrador, un cambio que tiene como referente muy mexicano por cierto que es (el expresidente) Luis Echeverría: el estatismo, el autoritarismo, el nacionalismo a ultranza o un cambio hacia el futuro, hacia el mundo de mañana (en al figura de Ricardo Anaya)”.

Es decir, el México del mañana con propuestas innovadoras pero realistas, factibles con una coalición para ponerlas en práctica y con una familiaridad con el mundo que desde luego no tiene López Obrador.

Entonces, “¿Cuál de los dos (cambios) quiere?. La gente quiere una Comisión de la Verdad con apoyo internacional para investigar la corrupción de los sexenios pasados o quiere el indulto, el perdón que ya le otorgó Andrés Manuel López Obrador a todos”.

En campaña también se disputará relación con EU

Para Castañeda Gutman, en la contienda presidencial “es mucho lo que está en juego”, entre ello, la relación que mantendrá México con el Gobierno de Donald Trump; el fin de la “guerra” contra el crimen organizado y empezar a reducir la desigualdad que hay en el país.

“Está en juego, para empezar -no es necesariamente lo que más le preocupa a la ciudadanía pero es un tema importante- que está en juego ¿Cómo vamos a relacionarnos con Estados Unidos ante lo que le falta de la presidencia de (Donald) Trump”, expresó.

Dijo que “lo más probable hoy en día por lo menos, es que el próximo presidente de México durante sus seis años, su colega norteamericano va a ser Donald Trump. Y eso no es un reto menor.”

En segundo lugar, “ponerle un término a la Guerra (contra el narcotráfico) que ha sido tan costosa, tan sangrienta, tan innecesaria, buscando alternativas eficaces y, en tercer lugar, empezar a reducir seriamente la desigualdad en este país, tratar de abatir la pobreza extrema de aquí al 2025 que es algo que debiera ser posible”.

Castañeda, quien renunciara a su intensión como candidato independiente a la Presidencia de la República, consideró que para alcanzar el objetivo de hacer historia con un gobierno de coalición, son tres las tareas que le fueron asignadas: actualizar, renovar o aterrizar la estrategia de la campaña en marcha, para “ponerla al día".

Atender los temas internacionales de la campaña del candidato; “atender intereses internacionales en México: embajadas, corresponsales, visitantes, etcétera, en su caso acompañarlo a él o ir en su lugar fuera de México”.

Y, coordinar las vocerías no partidistas de la campaña. “Es decir, los partidos tiene sus voceros etcétera, pero también la idea es que haya mucha gente. No necesariamente partidista. Que esté en los medios, en las redes, en las agencias como Notimex, para que realmente se vea este carácter tan diverso, tan plural del Frente”.

Sobre la figura del gobierno de coalición, dijo que si bien hay sectores de la población que se han ido familiarizando en aquellos estados donde en 2016 PAN y PRD fueron en alianza (Veracruz, Quintana Roo y Durango), es importante explicar, difundir, fundamentar y ejemplificar de qué se trata, en aquellos otros donde no se conoce “y eso es lo que estamos haciendo”.

Sobre los ataques al candidato de la coalición conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), dijo que atrás quedó la pre y la intercampaña y ahora “lo que Anaya quiere hacer es mirar hacia el futuro”.

Es decir, “remitir a quienes tengan interés a la página donde ya están posteados los documentos que tienen que ver con todo esto (las supuestas acusaciones de enriquecimiento ilícito) e insistir en las propuestas y en el contraste entre esas propuestas y las de AMLO”.

“Bueno, dejarlos atrás pero responder a los ataques. No se puede no responder a los ataques sobre todo cuando son ataques de juego sucio, cuando son mentiras como las de la Procuraduría General de la República contra Anaya”, añadió.

Es la PGR que no investiga lo de Odebrecht, del desvío de recursos; "es la PGR que decide no ejercer la acción penal contra César Duarte y en los hechos lo exonera, pues no tiene mucha credibilidad que digamos en México", insistió.

El intelectual y autor de libros como “La utopía desarmada”, “Amarres Perros” y “La Herencia”, refirió que no se puede dejar nunca un ataque sin contestar; “si los ataques cesan, entonces las defensas también cesan o los contra ataques también cesan, pero no se puede dejar de responder una ataque.

Lo cierto, agregó, es que “creo que este uso faccioso de las instituciones del Estado sí le hicieron daño a Anaya, desde luego. Detuvieron su crecimiento. Lo distrajeron y sí impactó sin la menor duda. No benefició a Meade tampoco, sólo hizo que subiera un par de puntos López Obrador”, concluyó.

