Emma Watson y Sofía Vergara inspiran un extraño video

Algunos señalan que Internet es como una caja de Pandora, que en la mitología griega, era un recipiente que contenía los males que aquejaban a la humanidad.

Videos, historias y fotografías muy reveladores se encuentran todos los días en las redes sociales, algunas son positivas, otras negativas y otras simplemente evocan carcajadas.

Ahora, se ha compartido en las redes sociales un peculiar video, en el que las protagonistas son Emma Watson y Sofía Vergara, quienes hacen una extraña transformación.

¿Verdad o mentira?, ¿real o falso?, lo ciertoes que el video tiene ya casi dos millones de reproducciones, y las reacciones van desde emojis de risa, enojo o sorpresa.

Comentarios

“Tengo que admitir … fue editado muy bien … Y casi me engañaron (casi)”.

“Fake”

"Espera cómo consiguió el pelo así porque después de quitárselo, el pelo de la piel desapareció"

"Qué?… eso fue mágico"

"Quiero conseguir uno"

"Por un momento pensé que era real … pero es tan falso"

"Espera, oh, esto… ¡Santo, no esperaba que fuera realmente real y cuando ella comienza a quitar la cara de la forma en que los labios pasan y el lápiz labial me atrapa!"

"Alto regalo jajajajajaja"

"Esto me hace sentir incómodo jajaja"